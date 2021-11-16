Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения

​Второй раунд тестирования на covid-19 в школах в понедельник, 8 ноября, выявил 3423 случая инфицирования коронавирусом. В начальных школах было зафиксировано 2 716 случаев заболевания, в основном в районах Оломоуц, Шумперк и Страконице. Меньше всего зараженных было в Праге и Ческе-Будеевице.

В средних школах и высших профессиональных училищах было инфицировано 707 человек. Самая высокая доля положительных тестов была в районах Вышков, Пршеров и Чески-Крумлов, меньше всего — в районах Прага-Запад. Об этом сегодня сообщил Минздрав, со ссылкой на результаты тестирования 93% школ.

Во втором этапе тестирования приняли участие 2 054 начальных и 606 средних и высших профессиональных учебных заведений в Праге и 31 регионе Чехии.

«Уже сейчас можно сказать, что одной из причин распространения заболевания у детей являются контакты в школах, которые были выявлены примерно в 43-48% случаев. В 50-55% случаев источник заражения не совсем понятен, возможно, дети заразились во время кружков или других мероприятий вне школы», — сказала главный гигиенист Павла Сврчинова.

Первый раунд тестирования 1 ноября в восьми районах выявил 699 случаев заболевания.

Дети прошли повторное тестирование в 22 районах и в Праге в понедельник, 15 ноября, однако эти результаты пока недоступны, поскольку положительный тест на антиген должен быть еще подтвержден с помощью теста ПЦР.

22 и 29 ноября массовое тестирование учеников на коронавирус будет проводиться во всех чешских школах. В нем не обязаны принимать участие ученики, вакцинированные против covid-19.

Источник: ceskenoviny.cz

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