В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии

​Во вторник в Чехии было выявлено 22 479 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии. И это почти вдвое больше, чем в понедельник, 15 ноября, когда заразились 11 553 человека.

Во вторник количество тестов на коронавирус увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. В предыдущий вторник было проведено около 69 000 тестов на антиген и 38 000 ПЦР, а на этой неделе 16 ноября было проведено более 79 000 тестов на антиген и 43 000 ПЦР. Репродуктивное число составляет 1,32.

В то время как в середине октября ежедневное число новых случаев заражения все еще составляло около 1500, в начале ноября уже было почти 10 000 в день, а неделю назад — почти 15 000 случаев в день.

По уточненным данным Минздрава, в больницах сейчас находятся около 4500 человек. В понедельник, 15 ноября, в Чехии умерли 84 человека, инфицированных коронавирусом. Это больше, чем за три месяца этого года вместе взятые — июль, август и сентябрь. В общей сложности от болезни в ноябре скончались 848 человек, в октябре — 333 человека.

Источник: novinky.cz

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