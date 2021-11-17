Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.22
USD
22.28
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии

В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии

420on.cz 1027
​Во вторник в Чехии было выявлено 22 479 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий дневной прирост с начала эпидемии. И это почти вдвое больше, чем в понедельник, 15 ноября, когда заразились 11 553 человека.
В Чехии 16 ноября выявлено 22 479 новых случаев заболевания covid-19 — больше всего с момента начала эпидемии

Во вторник количество тестов на коронавирус увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. В предыдущий вторник было проведено около 69 000 тестов на антиген и 38 000 ПЦР, а на этой неделе 16 ноября было проведено более 79 000 тестов на антиген и 43 000 ПЦР. Репродуктивное число составляет 1,32. 

В то время как в середине октября ежедневное число новых случаев заражения все еще составляло около 1500, в начале ноября  уже было почти 10 000 в день, а неделю назад — почти 15 000 случаев в день.

По уточненным данным Минздрава, в больницах сейчас находятся около 4500 человек. В понедельник, 15 ноября, в Чехии умерли 84 человека, инфицированных коронавирусом. Это больше, чем за три месяца этого года вместе взятые — июль, август и сентябрь. В общей сложности от болезни в ноябре скончались 848 человек, в октябре — 333 человека.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
17.11.2021 14:26 Общество
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
516
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 17.11.21
17.11.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 17.11.21
326916
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
16.11.2021 15:30 Экономика
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
688
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
16.11.2021 11:41 Коронавирус
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
820
Последние новости:
17
ноября
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
17.11.2021 14:26 Общество
Правительство Чехии с 22 ноября вводит локдаун для непривитых людей
516
В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию
17.11.2021 10:05 Общество
В Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию
558
16
ноября
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
16.11.2021 15:30 Экономика
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер
688
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
16.11.2021 12:30 Общество
В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме
6241
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
16.11.2021 11:41 Коронавирус
Тестирование в чешских школах 8 ноября выявило 3423 случая заражения
820
Опрос: в 43% чешских фитнес-центрах посещаемость снизилась на 50%
16.11.2021 09:58 Экономика
Опрос: в 43% чешских фитнес-центрах посещаемость снизилась на 50%
786
Изменение карантинных мер откладывается: правительство не смогло прийти к единому мнению
16.11.2021 08:13 Коронавирус
Изменение карантинных мер откладывается: правительство не смогло прийти к единому мнению
2419
15
ноября
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво
15.11.2021 16:26 Общество
Карлов университет в Праге представил собственное безалкогольное пиво
1215
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
15.11.2021 14:28 Политика
Президент Чехии Милош Земан уже может принимать посетителей
1016
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
15.11.2021 11:46 Экономика
Чешский стартап Twisto за 2 миллиарда крон купили австралийцы
2532


Мобильная версия