Карантинные меры: что изменится с 22 ноября?

Заведения сферы услуг, гостиницы, рестораны, массовые мероприятия
С 22 ноября для посещения заведений сферы услуг и массовых мероприятия нужен будет сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Антигенные или ПЦР-тесты не будут приниматься в качестве подтверждения об отсутствии инфекции.
Тесты могут предъявлять дети и молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет или те, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья.
Людям, получившие первую дозу вакцины, помимо подтверждения о прививке, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.
Детям младше 12 лет никаких подтверждений об отсутствии инфекции не требуется.
Бесплатные тесты ПЦР
Люди, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, и люди, получившие первую дозу вакцины, будут иметь право на 5 бесплатных тестов ПЦР в месяц. ПЦР тесты дейсвительны в течение 72 часов.
Полностью вакцинированные люди имеют право на два бесплатных теста ПЦР в месяц.
Рекомендации Минздрава
Избегайте массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей. Если принимаете участие в такой акции или мероприятии, носите респиратор даже на открытом воздухе.
Работодателям рекомендуется предоставить сотрудникам возможность работать из дома, чтобы сократить количество контактов между людьми
Избегайте встреч с большим количеством людей.
При появлении симптомов заболевания не ходить в общественные места, обратиться к врачу и соблюдать самоизоляцию, а также предоставить санитарно-гигиенической службе информацию о контактах с другими людьми.
В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обратитесь к врачу.
Источник: novinky.cz
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