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Карантинные меры: что изменится с 22 ноября?

Карантинные меры: что изменится с 22 ноября?

420on.cz 529
​Из-за высокого количества новых случаев заболевания коронавирусом правительство Чехии вновь усилит противоэпидемические меры с понедельника, 22 ноября. Список мер сегодня утвердит кабинет министров. Какие именно изменения будут введены с понедельника, читайте в этом материале.
Карантинные меры: что изменится с 22 ноября?

Заведения сферы услуг, гостиницы, рестораны, массовые мероприятия

С 22 ноября для посещения заведений сферы услуг и массовых мероприятия нужен будет сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Антигенные или ПЦР-тесты не будут приниматься в качестве подтверждения об отсутствии инфекции.

Тесты могут предъявлять дети и молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет или те, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья.

Людям, получившие первую дозу вакцины, помимо подтверждения о прививке, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Детям младше 12 лет никаких подтверждений об отсутствии инфекции не требуется.

Бесплатные тесты ПЦР

Люди, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, и люди, получившие первую дозу вакцины, будут иметь право на 5 бесплатных тестов ПЦР в месяц. ПЦР тесты дейсвительны в течение 72 часов.

Полностью вакцинированные люди имеют право на два бесплатных теста ПЦР в месяц.

Рекомендации Минздрава

Избегайте массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей. Если принимаете участие в такой акции или мероприятии, носите респиратор даже на открытом воздухе.

Работодателям рекомендуется предоставить сотрудникам возможность работать из дома, чтобы сократить количество контактов между людьми

Избегайте встреч с большим количеством людей.

При появлении симптомов заболевания не ходить в общественные места, обратиться к врачу и соблюдать самоизоляцию, а также предоставить санитарно-гигиенической службе информацию о контактах с другими людьми.

В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обратитесь к врачу.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус прививки вакцинация Чехия правительство Министерство здравоохранения
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