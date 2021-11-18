Правительство Чехии планирует возобновить обязательное тестирование сотрудников предприятий

​По словам уходящего в отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, тестирование сотрудников компаний и предприятий следует возобновить. По его словам, пока неясно, будут ли проходить тесты все работники или только непривитые.

«Помимо уже объявленных ограничений, мы, вероятно, вернемся к тестированию в компаниях», — сказал Бабиш, говоря о так называемой баварской модели локдауна для непривитых, которую правительство планирует ввести со следующей недели.

Государство вновь компенсирует компаниям расходы на тестирование сотрудников, пообещал премьер-министр. «Мы им заплатим», — сказал он. Однако, по словам Бабиша, правительство пока обсуждает, будет ли тестирование затрагивать всех сотрудников или только непривитых.

В то же время кабинет министров призывает компании существенно сократить массовые мероприятия и, по возможности, ввести home office для сотрудников.

«Мы хотим возобновить выплату компенсаций, поддержать home office», — добавил он. Правительство планирует выплачивать тем, кто вместе с детьми находится в карантине, 90% от заработной платы. Выплата компенсаций в случае болезни должна составлять 100% от заработка — такую систему предлагает баварский вариант локдауна.

«Людям не может быть нанесен материальный ущерб», — подчеркнул Бабиш.

Источник: novinky.cz

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