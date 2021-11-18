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Правительство Чехии планирует возобновить обязательное тестирование сотрудников предприятий

Правительство Чехии планирует возобновить обязательное тестирование сотрудников предприятий

420on.cz 276
​По словам уходящего в отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, тестирование сотрудников компаний и предприятий следует возобновить. По его словам, пока неясно, будут ли проходить тесты все работники или только непривитые.
Правительство Чехии планирует возобновить обязательное тестирование сотрудников предприятий

«Помимо уже объявленных ограничений, мы, вероятно, вернемся к тестированию в компаниях», — сказал Бабиш, говоря о так называемой баварской модели локдауна для непривитых, которую правительство планирует ввести со следующей недели.

Государство вновь компенсирует компаниям расходы на тестирование сотрудников, пообещал премьер-министр. «Мы им заплатим», — сказал он. Однако, по словам Бабиша, правительство пока обсуждает, будет ли тестирование затрагивать всех сотрудников или только непривитых.

В то же время кабинет министров призывает компании существенно сократить массовые мероприятия и, по возможности, ввести home office для сотрудников.

«Мы хотим возобновить выплату компенсаций, поддержать home office», — добавил он. Правительство планирует выплачивать тем, кто вместе с детьми находится в карантине, 90% от заработной платы. Выплата компенсаций в случае болезни должна составлять 100% от заработка — такую систему предлагает баварский вариант локдауна.

«Людям не может быть нанесен материальный ущерб», — подчеркнул Бабиш.

Источник: novinky.cz

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коронавирус прививки вакцинация правительство бизнес работа компенсация
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