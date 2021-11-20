В Чехии 19 ноября выявлено 22 936 новых случаев заболевания коронавирусом. Правительство утвердило новые карантинные меры.

В пятницу в Чешской Республике было зарегистрировано 22936 новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с начала эпидемии. Правительство на заседании 19 ноября утвердило условия локдауна для непривитых, ввело обязательное тестирование сотрудников компаний и согласовало условия выплаты компенсаций.

С 22 ноября ПЦР и тестов на антигены будет недостаточно для подтверждения отсутствия инфекции. Для посещения массовых мероприятий и заведений сферы услуг нужен будет сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Таким образом, непривитые люди не смогут посещать рестораны (в том числе в торговых центрах), салоны красоты, гостиницы, бассейны и массовые мероприятия.

Исключение будет сделано только для детей до 12 лет (им не нужно предъявлять тест) и для молодых людей от 12 до 18 лет, которым страховые компании будут оплачивать пять тестов ПЦР в месяц. Бесплатные тесты смогут делать и те, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Привитым людям государство будет оплачивать два теста ПЦР в месяц.

Во время командировок гостиницам разрешено принимать ПЦР-тесты в качестве подтверждения об отсутствии инфекции.

Будет возобновлено обязательное тестирование непривитых сотрудников компаний и предприятий. Тесты нужно будет проходить раз в неделю. Расходы на антигенные тесты работодателям компенсирует государство.

Тестирование учеников школ раз в неделю также будет продолжено, возможно, до конца февраля.

Уходящее в отставку правительство Чехии также утвердило размер компенсаций. Выплаты людям, которые из-за карантина вынуждены остаться дома с детьми, составяет 80% от заработной платы. Кроме того, 370 крон в день получат работники, которые находятся в карантине, сообщила министр труда Яна Малачова. Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть приняты Палатой депутатов и Сенатом и подписаны президентом. Предполагается, что эти компенсации будут выплачиваться с ноября.

Источник: novinky.cz

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