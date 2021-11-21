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Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины

Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины

420on.cz 854
​Возможно, четвертая доза вакцины понадобится для вакцинации против covid-19. В интервью изданию Blesk это признал кандидат в министры здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). При этом он заявил, что, вероятно, все постепенно должны будут сделать третью прививку.
Будущий министр здравоохранения Чехии не исключил необходимости четвертой дозы вакцины

Валек по-прежнему выступает против обязательной вакцинации. Однако, по его словам, некоторые профессиональные организации, Чешское медицинское общество или Палата, могут потребовать обязательной вакцинации для своих членов.

Приблизительно 6,2 миллиона человек в Чешской Республике завершили вакцинацию, еще 615 000 из них получили третью бустерную дозу. «В принципе, как это выглядит сейчас, я бы не осмелился сказать, что четвертая доза не понадобится. Я думаю, было бы очень легкомысленно считать, что иммунитет после третьей дозы выдержит так долго, что не понадобится четвертая», — сказал Валек.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует третью дозу вакцины для людей старше 65 лет. Валек считает, что со временем появится аналогичная рекомендация для категории людей от 40 лет. «Однако постепенно всем придется вакцинироваться третьей дозой. Вакцинация и третья доза в любом случае защищают от серьезного течения болезни, а также снижает примерно на 70%  риск того, что вы кого-то заразите», — сказал он.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия
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