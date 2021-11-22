Карантинные меры: что изменилось с 22 ноября?

​В Чехии с 22 ноября ужесточены противоэпидемические меры. Антигенные и ПЦР-тесты больше не будут считаться подтверждением отсутствия инфекции при посещении ресторанов, заведений сферы услуг и массовых мероприятий. Введено обязательное тестирование сотрудников компаний и регулярное массовое тестирование учеников в школах.

Рестораны, парикмахерские и заведения сферы услуг

С 22 ноября антигенных и ПЦР-тестов будет недостаточно для посещения ресторанов, салонов красоты, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, культурных или спортивных мероприятий. Клиентам этих заведений нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних 180 дней.

Исключение составляют дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет, а также те, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья или люди, получившие первую дозу вакцины.

Гостиницы и пансионаты

Невакцинированные люди с 22 ноября не смогут посещать гостиницы и пансионаты. Исключение составляют непривитые сотрудники компаний, которые находятся в служебной командировке — им достаточно предъявить отрицательный тест ПЦР.

Массовые мероприятия

В организованных мероприятиях (частных или публичных) могут участвовать максимум 1000 человек. Участники должны соблюдать действующие карантинные меры. Если у кого-либо из присутствующих нет отрицательного теста, сертификата о вакцинации или справки о болезни, на мероприятии могут присутствовать максимум 20 человек. Организаторы должны проверять подтверждения об отсутствии инфекции. Это правило не распространяется на свадьбы или похороны, если их не посещает менее 3000 человек.

Иная ситуация с культурными и спортивными мероприятиями. Здесь число участников не ограничено, однако посещать концерты, театральные представления или спортивные матчи могут только только вакцинированные люди или те, кто переболели коронавирусом за последние 180 дней.

Тестирование в компаниях

Компании должны будут тестировать невакцинированных сотрудников раз в неделю. Эта обязанность распространяется также на индивидуальных предпринимателей. Невакцинированные люди, которые отказываются проходить тестирование, должны постоянно носить респиратор, ограничивать контакты с другими сотрудниками и употреблять еду и напитки отдельно от остальных коллег.

Тестирование в школах

22 ноября и 29 ноября в чешских школах пройдет массовое тестирование учеников на коронавирус. Дальнейшие тесты должны последовать 6 и 13 декабря. Непривитые студенты, проживающие в общежитиях, должны будут каждую неделю предъявлять отрицательный антигенный тест (не старше 24 часов) или ПЦР-тест (не старше 72 часов).

Источник: novinky.cz

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