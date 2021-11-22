Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса

«Конечно, эти варианты также рассматриваются, потому что особенно в больницах, домах престарелых, социальных учреждениях наблюдается нехватка персонала», — сказала Сврчинова, отвечая на вопрос издания Radiožurnál, не рассматривает ли правительство вопрос об объявлении чрезвычайного положения.
По ее словам, эта мера поможет медикам в больницах, в которых сейчас находятся более 4900 пациентов с COVID-1, 715 из них — в тяжелом состоянии. Некоторые больницы уже ограничивают плановые операции из-за перегруженности и нехватки персонала. Сврчинова напомнила, что военные уже оказывают помощь врачам в госпиталях.
Чрезвычайное положение в Чехии в связи с эпидемией коронавируса впервые было объявлено в марте прошлого года, второй раз — год назад 5 октября. ЧП несколько раз продлевалось и закончилось 11 апреля этого года.
Уходящий в отставку министр здравоохранения Адам Войтех заявил в пятницу после заседания правительства, что в объявлении чрезвычайного положения нет необходимости. По его словам, меры против распространения эпидемии могут и дальше регулироваться законом о пандемии. По словам министра, чрезвычайное положение будет необходимо, если правительство ограничит, например, свободное передвижение людей.
Главный санитарный врач Чехии призналась, что выступает за обязательную вакцинацию против covid-19. По ее мнению, это единственный способ борьбы с эпидемией.
«К сожалению, другого выхода нет, — сказала она. — Я лично выступаю за обязательную вакцинацию».
Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с 1 февраля. На сегодняшний день обязательную вакцинацию против коронавируса для всех жителей ввели три страны: Индонезия, Микронезия и Туркменистан. В Чехии хотя бы одной дозой вакцины уже привиты более 70% населения.
С понедельника в Чехии ужесточены карантинные меры для непривитых людей. По словам Сврчиновой, эффект от мер проявляется с задержкой от недели до десяти дней. Дальнейшее возможное ужесточение мер будет рассматриваться после этого периода. За несоблюдение новые мер людям грозят штрафы на сумму до 10 000 крон, владельцам заведений и организаторам мероприятий — до 3 миллионов крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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