Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса

​Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в связи с усилением эпидемии коронавируса. Об этом заявила главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова. Издание iDnes позже сообщило, что министр здравоохранения Адам Войтех сегодня предложит правительству ввести ЧП.

«Конечно, эти варианты также рассматриваются, потому что особенно в больницах, домах престарелых, социальных учреждениях наблюдается нехватка персонала», — сказала Сврчинова, отвечая на вопрос издания Radiožurnál, не рассматривает ли правительство вопрос об объявлении чрезвычайного положения.

По ее словам, эта мера поможет медикам в больницах, в которых сейчас находятся более 4900 пациентов с COVID-1, 715 из них — в тяжелом состоянии. Некоторые больницы уже ограничивают плановые операции из-за перегруженности и нехватки персонала. Сврчинова напомнила, что военные уже оказывают помощь врачам в госпиталях.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с эпидемией коронавируса впервые было объявлено ​​в марте прошлого года, второй раз — год назад 5 октября. ЧП несколько раз продлевалось и закончилось 11 апреля этого года.

Уходящий в отставку министр здравоохранения Адам Войтех заявил в пятницу после заседания правительства, что в объявлении чрезвычайного положения нет необходимости. По его словам, меры против распространения эпидемии могут и дальше регулироваться законом о пандемии. По словам министра, чрезвычайное положение будет необходимо, если правительство ограничит, например, свободное передвижение людей.

Главный санитарный врач Чехии призналась, что выступает за обязательную вакцинацию против covid-19. По ее мнению, это единственный способ борьбы с эпидемией.

«К сожалению, другого выхода нет, — сказала она. — Я лично выступаю за обязательную вакцинацию».

Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с 1 февраля. На сегодняшний день обязательную вакцинацию против коронавируса для всех жителей ввели три страны: Индонезия, Микронезия и Туркменистан. В Чехии хотя бы одной дозой вакцины уже привиты более 70% населения.

С понедельника в Чехии ужесточены карантинные меры для непривитых людей. По словам Сврчиновой, эффект от мер проявляется с задержкой от недели до десяти дней. Дальнейшее возможное ужесточение мер будет рассматриваться после этого периода. За несоблюдение новые мер людям грозят штрафы на сумму до 10 000 крон, владельцам заведений и организаторам мероприятий — до 3 миллионов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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