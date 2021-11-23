Привитых людей, у которых в семье есть зараженный, могут обязать делать тесты на COVID-19

​Минздрав планирует изменить условия карантина для вакцинированных от COVID-19. Им, вероятно, нужно будет пройти тест, если у них дома находится зараженный человек. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Некоторые эксперты критикуют ситуацию, когда согласно действующим правилам родители ребенка, у которого диагностирован COVID-19, не проходят тест и могут продолжать работать.

«Коллеги в настоящее время анализируют, как это можно было бы организовать», — сказал Войтех после пресс-конференции. По его словам, правила не определены окончательно, он хотел бы их представить на следующей неделе. Он добавил, что очевидно, что вакцинированные лучше защищены от инфекции и, согласно исследованиям, примерно на 60% менее заразны, даже если они инфицированы.

Действующее методическое указание главного санитарного врача Чехии по обеспечению карантина и изоляции действует с 19 октября. По его словам, все, кто получил положительный результат теста, должны 14 дней провести в карантине. Люди, которые контактировали с инфицированным, должны пройти тест ПЦР на пятый день после контакта (и не позднее седьмого дня). При отрицательном тесте карантин заканчивается через семь дней, при положительном — через две недели. При этом от карантина освобождаются вакцинированные люди.

По мнению некоторых экспертов, болезнь продолжает распространяться, потому что вакцинированные люди также могут быть заразными. Социолог Даниэль Прокоп считает, что привитых людей тоже нужно тестировать. «Тесты проходят в основном непривитые люди, когда у них есть симптомы или они контактировали с инфицированными. Но только 2 из 11 привитых людей делают тесты на коронавирус», — написал он. По его словам, необходимо пересмотреть условия карантина, по крайней мере, если привитые люди живут с инфицированными в одном доме или они были вакцинированы уже давно.

Источник: novinky.cz

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