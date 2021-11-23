Злинский край Чехии объявит «локдаун»

Злинский край планирует ввести частичный «локдаун» как минимум на 14 дней. Об этом заявил во вторник губернатор края Радим Голиш. Планируется полностью отменить массовые мероприятия с участием более 100 человек.

«Мы ограничим социальную жизнь в регионе как минимум на 14 дней», — сказал Голиш. Эта мера призвана помочь больницам, которые находятся на грани пропускной способности из-за коронавируса. Пока неясно, какие конкретно будут введены ограничительные меры, но Голиш заявил, что локдаун не затронет школы, компании и службы.

Все светские мероприятия вместимостью более 100 человек могут быть отменены. Спортивные мероприятия могли бы проходить без зрителей. Решение должно быть принято в пятницу и, вероятно, будет применяться со следующей недели.

«Прогноз совсем плохой», — сказал губернатор, сказав, что крайне важно поддерживать работу больниц. «Помогите, пожалуйста, это серьезно», — добавил он.

Директора больниц из Злинского района подтвердили плохую ситуацию и попытались призвать общественность соблюдать карантинные меры. Им уже пришлось сократить плановые операции.

«Дело не только в отсутствии коек, но и в отсутствии персонала», — сказал один из директоров.

Другие регионы Моравии и Силезии также сообщают о перегруженности больниц и критической эпидемической ситуации.

Правительство Чехии вчера решило, что пока не будет вводить в стране чрезвычайное положение из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. Ввести ЧП предложил министр здравоохранения Адам Войтех, в то время как глава МВД Ян Гамачек сказал, что это преждевременно.

«От имени Министерства внутренних дел мы не видим причин объявлять чрезвычайное положение на данном этапе без переговоров с кризисными штабами в регионах, и чтобы эти штабы рассмотрели, нельзя ли эту ситуацию решить путем объявления состояния чрезвычайной ситуации в крае», — сказал Гамачек.

По его словам, теперь очередь за губернаторами, которые могут объявить ЧП в отдельных регионах. «Однако, если окажется, что ситуация неуправляема региональными средствами, мы можем приступить к объявлению чрезвычайного положения», — описал Гамачек дальнейшие действия.

Источник: novinky.cz

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