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Злинский край Чехии объявит «локдаун»

Злинский край Чехии объявит «локдаун»

420on.cz 466
Злинский край планирует ввести частичный «локдаун» как минимум на 14 дней. Об этом заявил во вторник губернатор края Радим Голиш. Планируется полностью отменить массовые мероприятия с участием более 100 человек.
Злинский край Чехии объявит «локдаун»

«Мы ограничим социальную жизнь в регионе как минимум на 14 дней», — сказал Голиш. Эта мера призвана помочь больницам, которые находятся на грани пропускной способности из-за коронавируса. Пока неясно, какие конкретно будут введены ограничительные меры, но Голиш заявил, что локдаун не затронет школы, компании и службы.

Все светские мероприятия вместимостью более 100 человек могут быть отменены. Спортивные мероприятия могли бы проходить без зрителей. Решение должно быть принято в пятницу и, вероятно, будет применяться со следующей недели.

«Прогноз совсем плохой», — сказал губернатор, сказав, что крайне важно поддерживать работу больниц. «Помогите, пожалуйста, это серьезно», — добавил он. 

Директора больниц из Злинского района подтвердили плохую ситуацию и попытались призвать общественность соблюдать карантинные меры. Им уже пришлось сократить плановые операции. 

«Дело не только в отсутствии коек, но и в отсутствии персонала», — сказал один из директоров.

Другие регионы Моравии и Силезии также сообщают о перегруженности больниц и критической эпидемической ситуации. 

Правительство Чехии вчера решило, что пока не будет вводить в стране чрезвычайное положение из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации. Ввести ЧП предложил министр здравоохранения Адам Войтех, в то время как глава МВД Ян Гамачек сказал, что это преждевременно.

«От имени Министерства внутренних дел мы не видим причин объявлять чрезвычайное положение на данном этапе без переговоров с кризисными штабами в регионах, и чтобы эти штабы рассмотрели, нельзя ли эту ситуацию решить путем объявления состояния чрезвычайной ситуации в крае», — сказал Гамачек.

По его словам, теперь очередь за губернаторами, которые могут объявить ЧП в отдельных регионах. «Однако, если окажется, что ситуация неуправляема региональными средствами, мы можем приступить к объявлению чрезвычайного положения», — описал Гамачек дальнейшие действия.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Больницы врачи Чехия
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