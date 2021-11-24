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В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун

В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун

420on.cz 85
Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации правительство Словакии объявило локдаун сроком на 14 дней. Это подтвердил министр экономики Рихард Сулик. Школы останутся открытыми. Магазины (кроме продуктовых) и заведений сферы услуг приостановят свою работу.
В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун

Словакия ужесточает карантинные меры из-за перегруженности больниц и рекордного увеличения числа новых случаев коронавирусной инфекции. Экспертный совет изначально рекомендовал еще более жесткие меры, чем в итоге одобрило правительство. 

Во время локдауна будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами для дома и животных.

Работодатели будут проверять сертификаты о вакцинации у сотрудников. Непривитые сотрудники должны проходить антигенное тестирование раз в неделю.

Словакия 23 ноября зарегистрировала рекордное количество заболевших — 10 315 человек. Число пациентов с covid в больницах достигло критического предела в 3200 человек, 288 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и 269 подключены к искусственной вентиляции легких. За один день в стране умер 71 человек.

Первой дозой в Словакии вакцинировано 2 603 391 человек, из которых 2 544 025 получили вторую дозу.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Словакия Чехия статистика магазины вакцинация работа
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