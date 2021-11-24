В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун

Словакия ужесточает карантинные меры из-за перегруженности больниц и рекордного увеличения числа новых случаев коронавирусной инфекции. Экспертный совет изначально рекомендовал еще более жесткие меры, чем в итоге одобрило правительство.
Во время локдауна будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами для дома и животных.
Словакия 23 ноября зарегистрировала рекордное количество заболевших — 10 315 человек. Число пациентов с covid в больницах достигло критического предела в 3200 человек, 288 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и 269 подключены к искусственной вентиляции легких. За один день в стране умер 71 человек.
Первой дозой в Словакии вакцинировано 2 603 391 человек, из которых 2 544 025 получили вторую дозу.
Источник: novinky.cz
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