В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун

Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации правительство Словакии объявило локдаун сроком на 14 дней. Это подтвердил министр экономики Рихард Сулик. Школы останутся открытыми. Магазины (кроме продуктовых) и заведений сферы услуг приостановят свою работу.

Словакия ужесточает карантинные меры из-за перегруженности больниц и рекордного увеличения числа новых случаев коронавирусной инфекции. Экспертный совет изначально рекомендовал еще более жесткие меры, чем в итоге одобрило правительство.

Во время локдауна будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами для дома и животных.

Работодатели будут проверять сертификаты о вакцинации у сотрудников. Непривитые сотрудники должны проходить антигенное тестирование раз в неделю.

Словакия 23 ноября зарегистрировала рекордное количество заболевших — 10 315 человек. Число пациентов с covid в больницах достигло критического предела в 3200 человек, 288 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и 269 подключены к искусственной вентиляции легких. За один день в стране умер 71 человек.

Первой дозой в Словакии вакцинировано 2 603 391 человек, из которых 2 544 025 получили вторую дозу.

Источник: novinky.cz

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