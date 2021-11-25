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EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет

EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет

420on.cz 524
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало делать прививки от коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer / BioNTech. В Чехию вакцина для детей младше 11 лет поступит 20 декабря.
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет

Первые 300 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет прибудут в Чешскую Республику после 20 декабря. В Чешской Республике сейчас проживают около 390 000 детей указанной возрастной категории.

EMA в течение двух месяцев проводило оценку безопасности и эффективности вакцины для этой возрастной группы, окончательное решение должно быть принято Европейской комиссией. Сейчас  в Европейском Союзе препаратом Pfizer / BioNTech вакцинируют детей и подростков в возрасте от 12 лет.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет должны получать треть от обычной дозы вакцины, которую вводят взрослым людям. По данным EMA, эффективность сниженной дозы вакцины у этих детей в клиническом исследовании была сопоставима с таковой у взрослых. Точно так же у детей были похожие побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции, усталость, головные или мышечные боли и озноб. Как правило, побочные эффекты были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил в понедельник, что с 20 декабря государства Европейского Союза начнут получать вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. «Германия получит сразу 2,4 миллиона доз, что покроет большую часть потребности на данный момент», — добавил он. В стране проживает 4,5 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Детей в возрасте от  до 11 лет уже прививают вакцинами Pfizer и BioNTech, например, в Израиле или США. Между первой и второй дозой должен быть трехнедельный интервал.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрил вакцину для детей младшего возраста в начале ноября. В первые дни прививки были сделаны почти 1 миллиону человек.

 

Источник: seznamzpravy.cz
 

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Темы
коронавирус дети прививки вакцинация Чехия Евросоюз Европа
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