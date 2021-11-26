Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
22.73
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября

Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября

420on.cz 1669
С 26 ноября в Чехии действует чрезвычайное положение. Уходящий в отставку кабинет министров во главе с Андреем Бабишем решил ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Ограничения затронут рестораны, массовые мероприятия и рождественские ярмарки. Подробнее об этом читайте в статье.
Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября

С 26 ноября 0:00 в Чехии введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней

С 26 ноября 18:00 — рестораны и бары

Посетители не смогут находиться в ресторанах и барах с 22:00 до 4:59. При посещении заведений общепита по-прежнему нужно предъявлять сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Нельзя употреблять еду и напитки в заведениях общепита в торговых центрах. Еду можно только купить и забрать с собой. Запрещено употребление алкоголя в общественных местах

Рождественские ярмарки

С 26 ноября в Чехии введен запрет на проведение рождественских ярмарок. Исключение составляют продажа рождественских елок и карпов. Круглогодичные фермерские рынки смогут продолжить работу, однако употреблять еду и напитки там нельзя. 

Культурные и спортивные мероприятия

В массовых культурных и спортивных мероприятиях смогут принять участие не более 1000 человек. Ограничение распространяется на театры, кинотеатры, концерты или количество зрителей на спортивном матче. Светские мероприятия (например, вечеринки, балы) смогут посещать не более 100 человек.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Рождественские рынки Прага Чехия коронавирус правительство рестораны
Читайте
по теме 
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
24.11.2021 12:42 Общество
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
3974
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
23.11.2021 08:53 Общество
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
2270
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
21.11.2021 17:27 Общество
В Йизерских горах срубили главную рождественскую елку
1492
Рождественские ярмарки в Праге в этом году откроются 27 ноября
12.10.2021 09:28 Общество
Рождественские ярмарки в Праге в этом году откроются 27 ноября
2605
Последние новости:
26
ноября
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova
26.11.2021 11:13 Экономика
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova
135
Из-за новой мутации коронавируса Чехия запретила въезд в страну из Южной Африки
26.11.2021 10:22 Коронавирус
Из-за новой мутации коронавируса Чехия запретила въезд в страну из Южной Африки
265
Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев
26.11.2021 09:07 Общество
Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев
1249
25
ноября
Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19
25.11.2021 20:10 Политика
Президента Чехии Милоша Земана снова перевезли в больницу, у него обнаружен COVID-19
1614
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
25.11.2021 16:04 Экономика
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
2160
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение
25.11.2021 16:07 Общество
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение
11915
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
25.11.2021 13:45 Коронавирус
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
1156
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
25.11.2021 11:02 Политика
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
861
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
25.11.2021 10:22 Общество
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
3073
В Национальном музее открылась уникальная выставка Okna do pravěku
25.11.2021 09:12 Культура
В Национальном музее открылась уникальная выставка Okna do pravěku
875


Мобильная версия