Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября

С 26 ноября в Чехии действует чрезвычайное положение. Уходящий в отставку кабинет министров во главе с Андреем Бабишем решил ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Ограничения затронут рестораны, массовые мероприятия и рождественские ярмарки. Подробнее об этом читайте в статье.

С 26 ноября 0:00 в Чехии введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней

С 26 ноября 18:00 — рестораны и бары

Посетители не смогут находиться в ресторанах и барах с 22:00 до 4:59. При посещении заведений общепита по-прежнему нужно предъявлять сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Нельзя употреблять еду и напитки в заведениях общепита в торговых центрах. Еду можно только купить и забрать с собой. Запрещено употребление алкоголя в общественных местах

Рождественские ярмарки

С 26 ноября в Чехии введен запрет на проведение рождественских ярмарок. Исключение составляют продажа рождественских елок и карпов. Круглогодичные фермерские рынки смогут продолжить работу, однако употреблять еду и напитки там нельзя.

Культурные и спортивные мероприятия

В массовых культурных и спортивных мероприятиях смогут принять участие не более 1000 человек. Ограничение распространяется на театры, кинотеатры, концерты или количество зрителей на спортивном матче. Светские мероприятия (например, вечеринки, балы) смогут посещать не более 100 человек.

Источник: novinky.cz

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