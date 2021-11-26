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Из-за новой мутации коронавируса Чехия запретила въезд в страну из Южной Африки

Из-за новой мутации коронавируса Чехия запретила въезд в страну из Южной Африки

420on.cz 265
МИД Чехии ограничил въезд в Чешскую республику для людей, которые находились в странах Южной Африки в течение последних 14-ти дней. Гражданам третьих стран будет запрещен въезд в Чехию, а гражданам Чехии и ЕС — разрешен только при строгом соблюдении противоэпидемических правил. Поездки в страны ЮАР не рекомендуются, сказал глава МИД Якуб Кулганек.
Из-за новой мутации коронавируса Чехия запретила въезд в страну из Южной Африки

Эта мера является ответом на новую мутацию коронавируса, которая распространяется в Южной Африке и получила название Nu.

Запрет на въезд в Чехию из стран южной Африки действует с 27 ноября. Он распространяется на людей, которые в течение последних двух недель находились в Южной Африке, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии. Пока ограничения действуют до 12 декабря.

«Власти ЮАР подтвердили распространение новой мутации коронавируса, которая, согласно первоначальным исследованиям, кажется очень опасной. По опыту мы знаем, как быстро может распространяться вирус», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время рассмотрит информацию о новом штамме вируса B.1.1.529, который очень быстро распространяется в Южной Африке.

Еврокомиссия предложит прекратить полеты из ЮАР, Германия готовит аналогичный шаг. Япония и другие страны уже ограничивают въезд пассажиров из ЮАР из-за новой мутации коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2, как и другие вирусы, постоянно мутирует. Многие новые варианты часто со временем исчезают, пишет AP. При этом сразу выделить те штаммы, которые окажут серьезное влияние на здоровье населения, невозможно.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство иностранных дел туристы Африка
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