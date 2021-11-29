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С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет

С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет

420on.cz 669
​С понедельника, 29 ноября, люди старше 60 лет и хронические больные смогут зарегистрироваться на третью прививку против covid — уже через пять месяцев после второй прививки. Об этом сообщил в Твиттер премьер-министр Андрей Бабиш. Первоначально регистрацию планировалось открыть 1 декабря.
С 29 ноября в Чехии откроется регистрация на ревакцинацию для людей старше 60 лет

«Количество людей, которым предстоит получить третью дозу, огромно, к этому нужно подготовиться», — сказал Бабиш. По его словам, правительство планирует расширить список центров вакцинации.

Бабиш также сказал, что в дополнение к вакцине Pfizer / BioNTech Чешская Республика хочет больше использовать препарат Moderna. Он будет доставлен в центр вакцинации на Черном Мосте в Праге, который начнет работу 29 ноября.

Бабиш также напомнил, что во второй половине декабря в Чехию поступят вакцины для детей. По его словам, больницы получат эти препараты напрямую, поэтому родители смогут приходить со своими детьми на прививку даже в период рождественских каникул. 

Более 780 000 человек в Чехии уже получили бустерную, третью дозу вакцины, которая, по мнению экспертов, значительно повышает защиту от covid-19. В настоящее время люди имеют право на ревакцинацию через шесть месяцев после второй прививки. Количество людей старше 60 лет, имеющих право на ревакцинацию, увеличится до 2,4 миллиона, что составляет более трети всех вакцинированных на данный момент людей.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус прививки вакцинация Чехия Андрей Бабиш Больницы дети
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