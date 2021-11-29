Главный санитарный врач Чехии заразилась коронавирусом

У главного санитарного врача Чехии Павлы Сврчиновой положительный тест на коронавирус. Эту информацию подтвердила Radiožurnál пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Симптомов болезни у Сврчиновой нет.

Как уже сообщал 420on, вчера стало известно о том, что коронавирусом заразился глава Минздрава Адам Войтех. По его словам, у него легкое течение болезни и он будет работать из дома. Все члены кабинета министров вакцинированы, поэтому они не должны будут находиться в карантине.

В четверг на прошлой неделе положительный тест на covid-19 был у президента Чехии Милоша Земана. Признаков болезни у него нет. Он был доставлен в больницу, а в субботу уже вернулся в свою резиденцию — замок Ланы.

28 ноября президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу (ODS) новым премьер-министром страны. Из-за заражения президента коронавирусом церемония состоялась в помещении за оргстеклом.

Сегодня Земан начнет серию переговоров с кандидатами в министры. Первым с ним встретиться глава партии Пираты Иван Бартош, который должен стать заместителем премьер-министра и министром регионального развития в новом правительстве.

Предполагается, что новое правительство будет полностью сформировано в середине декабря.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: