Вакцинированные люди в Чехии должны будут тоже проходить тесты

Вакцинированные люди, которые были дома в контакте с инфицированным, должны будут пройти тест ПЦР. До получения результата теста они будут находиться в самоизоляции, заявил главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, направление на тест ПЦР таким лицам даст областная санитарно-гигиеническая станция, поэтому он будет оплачен за счет государственного медицинского страхования.

«В случае отрицательного результата теста нет необходимости принимать какие-либо дальнейшие меры», — сказал министр. Однако до получения результата теста привитые люди должны следить за своим здоровьем и носить респиратор. Изменение вступает в силу с 29 ноября.

До сих пор обязательство делать тест после контакта с инфицированным не распространялось на привитых людей. По мнению ряда экспертов, это было неправильно.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии плохая. Число заразившихся коронавирусом людей за неделю приближается к 30 000. Растет и количество госпитализированных пациентов.

Как уже сообщал 420on, вчера стало известно о том, что коронавирусом заразился глава Минздрава Адам Войтех. По его словам, у него легкое течение болезни и он будет работать из дома. Все члены кабинета министров вакцинированы, поэтому они не должны будут находиться в карантине.

Сегодня положительный тест на коронавирус был и у Павлы Сврчиновой.

В четверг на прошлой неделе положительный тест на covid-19 был у президента Чехии Милоша Земана. Признаков болезни у него нет.

Источник: novinky.cz

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