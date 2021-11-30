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С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий

С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий

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Министерство здравоохранения Чехии предложит, чтобы постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных профессий и лиц старше 60 лет вступило в силу с 1 марта 2022 года.
С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех. Он предлагает ввести обязательную вакцинацию для парамедиков, социальных работников, пожарных, полицейских, военных и сотрудников пенитенциарной службы. Войтех также упомянул, что регистрация детей в возрасте от 5 до 11 лет на прививки должна начаться 13 декабря. Доставка вакцины ожидается через неделю.

Обязательные прививки регулируются законом об охране общественного здоровья. За нарушение закона предусмотрены штрафы на сумму до 10 000 крон. Конкретные заболевания, против которых в обязательном порядке проводится вакцинация, регулируются постановлением Минздрава.

Министр напомнил, что в других странах аналогичным образом вводится обязательная вакцинация. «Это постановление Министерства здравоохранения, если новое правительство решит его отменить, то это будет зависеть от него», — добавил Войтех. Постановление Минздрава не нужно утверждать ни в правительстве, ни в нижней палате парламента. Проект документа будет готов к 15 декабря.

«Мы определяем группы по наибольшему риску тяжелого течения болезни и по тем категориям людей, у кого есть риск кого-то заразить. Это группа профессий, которые составляют базовую инфраструктуру государства и контактируют с большим количеством людей», — сказала Мартина Козиар Вашакова, заместитель министра здравоохранения.

«Мы все постепенно понимаем, что вирус просто не исчезнет, ​​и мы будем продолжать жить с ним. Следующая волна практически такая же, и мы знаем, что врожденный иммунитет не имеет никаких шансов защитить нас. Единственный способ получить иммунитет — через вакцинацию», — объяснила она причину, по которой правительство приняло постановление именно сейчас.

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, санкции для людей, отказывающихся от обязательной вакцинации, должны быть усилены и ужесточены. Но для этого потребуется изменение законодательства. 

Уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш ранее также заявил, что, по мнению экспертов, отдельные профессии и люди старше 60 лет должны пройти полную вакцинацию с 1 февраля. Обязательную вакцинацию некоторых категорий населения поддержал и президент Чехии Милош Земан.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
вакцинация Министерство здравоохранения коронавирус прививки
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