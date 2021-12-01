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Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1

Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1

420on.cz 865
Репродуктивное число, которое показывает скорость распространения болезни в Чехии, впервые с конца августа упало ниже 1 и сейчас составляет 0,97.
Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1

Репродуктивное число показывает, сколько человек могут заразиться от одного инфицированного. Это ключевой показатель, определяющий идет эпидемия на спад или, наоборот, ускоряется. По данным на 29 ноября репродуктивное число составляло 1,12, сейчас оно снизилось до 0,97.

Во вторник в стране выявлено 21 973 новых случаев заболевания SARS-CoV-2, всего было проведено 123 000 тестов. Неделю назад в этот же день новых случаев было 25 891, а тестов примерно на 10 000 меньше. В больницах сейчас находятся 6 527 пациентов с коронавирусом, 1069 из них — в тяжелом состоянии. Число смертельных случаев составило 33 186.

За последние семь дней в Чехии на 100 тысяч населения приходится 1193 случая заболевания коронавирусом. Неделю назад этот показатель был несколько выше — 1230 случаев на 100 тысяч населения. Самая плохая эпидемическая ситуация в Оломоуцком крае, где на 100 тысяч жителей приходится 1 621 случай, и Злинском крае (1565). 

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия статистика
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