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2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом

2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом

420on.cz 345
В четверг тесты выявили в Чехии 18 582 новых случаев covid-19, что на 9300 меньше, чем неделю назад, когда рост был рекордным. По сравнению со средой количество заболевших также снизилось — на 2 544.
2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом

С начала пандемии в Чехии выявлено более 2,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. По количеству новых случаев инфицирования Чехия занимает седьмое место в мире за последние семь дней. Однако на этой неделе репродуктивное число, которое показывает скорость распространения эпидемии в стране, снизилось до 0,95. Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние семь дней также уменьшился — с 1223 до 1135.

В больницах сейчас находятся 6683 человека, из них 1056 в тяжелом состоянии. Число смертельных случаев достигло 33 450.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения
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