2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом

С начала пандемии в Чехии выявлено более 2,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. По количеству новых случаев инфицирования Чехия занимает седьмое место в мире за последние семь дней. Однако на этой неделе репродуктивное число, которое показывает скорость распространения эпидемии в стране, снизилось до 0,95. Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние семь дней также уменьшился — с 1223 до 1135.
В больницах сейчас находятся 6683 человека, из них 1056 в тяжелом состоянии. Число смертельных случаев достигло 33 450.
Источник: novinky.cz
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