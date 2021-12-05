Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер

​Минздрав Чехии рассматривает возможность ужесточения противоэпидемических мер перед рождественскими праздниками. Скорее всего, будут введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий во внутренних помещениях.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мартина Козиар Вашакова в воскресном ток-шоу CNN Prima News.

Рассматриваются несколько вариантов предложений по мерам, сказала Вашакова. Она пояснила, что сейчас дебаты идут вокруг ограничений по количеству людей на массовых мероприятиях в закрытых помещениях. «Что, конечно, определенно будет беспокоить многих организаторов, например, культурных мероприятий», — добавила она.

«Нам не пришлось бы ужесточать меры и вводить новые ограничения, если бы охват вакцинацией был больше», — сказала Вашакова.

В то же время она подтвердила, что министерство не рассматривает вариант локдауна. По словам Вашаковой, ужесточение мер не помогало и ранее. «Мы знаем, что в прошлом, во время жесткого локдауна, например, в Праге проводились нелегальные дискотеки», — сказала заместитель главы Минздрава.

По некоторым прогнозам, нынешнее развитие эпидемии может означать начало более медленного распространения болезни, но нагрузка на больницы остается огромной.

В субботу в Чехии тесты выявили 10 967 инфицированных, что примерно на 1500 меньше, чем неделю назад. Сейчас в больницах находятся свыше 6 400 пациентов с covid-19, из которых более 1 000 — в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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