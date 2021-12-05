Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мартина Козиар Вашакова в воскресном ток-шоу CNN Prima News.
Рассматриваются несколько вариантов предложений по мерам, сказала Вашакова. Она пояснила, что сейчас дебаты идут вокруг ограничений по количеству людей на массовых мероприятиях в закрытых помещениях. «Что, конечно, определенно будет беспокоить многих организаторов, например, культурных мероприятий», — добавила она.
«Нам не пришлось бы ужесточать меры и вводить новые ограничения, если бы охват вакцинацией был больше», — сказала Вашакова.
В то же время она подтвердила, что министерство не рассматривает вариант локдауна. По словам Вашаковой, ужесточение мер не помогало и ранее. «Мы знаем, что в прошлом, во время жесткого локдауна, например, в Праге проводились нелегальные дискотеки», — сказала заместитель главы Минздрава.
По некоторым прогнозам, нынешнее развитие эпидемии может означать начало более медленного распространения болезни, но нагрузка на больницы остается огромной.
В субботу в Чехии тесты выявили 10 967 инфицированных, что примерно на 1500 меньше, чем неделю назад. Сейчас в больницах находятся свыше 6 400 пациентов с covid-19, из которых более 1 000 — в тяжелом состоянии.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: