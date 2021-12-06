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Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89

Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89

420on.cz 754
В Чехии в воскресенье зафиксировано 6325 новых случаев инфицирования коронавирусом. Репродуктивное число R, которое показывает, сколько людей может заразить один инфицированный, вновь снизилось до 0,89. Это означает, что скорость распространения болезни замедлилась.
Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89

Последний раз число R было на таком низком уровне на рубеже июля и августа этого года. Если значение числа R меньше 1, это означает, что инфекция идет на убыль.

По информации Минздрава Чехии, в больницах сейчас находятся 6338 пациентов с коронавирусом, из которых 1014 — в тяжелом состоянии.

Самый высокий уровень заболеваемости в Злинском крае  — 1366 человек на 100 тысяч населения за последние семь дней. На втором месте — Оломоуцкий край (1321) , на третьем — Южноморавский (1251). Прага находится на 12-м месте с показателем 913 заболевших на 100 тысяч жителей. Средний показатель по Чехии составляет 1068 заболевших на 100 тысяч жителей.

За последнюю неделю лаборатории в Чехии выявили 114 302 инфицированных, что примерно на 14 000 меньше, чем неделей ранее.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия коронавирус статистика Министерство здравоохранения
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