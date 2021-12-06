Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89

Последний раз число R было на таком низком уровне на рубеже июля и августа этого года. Если значение числа R меньше 1, это означает, что инфекция идет на убыль.
По информации Минздрава Чехии, в больницах сейчас находятся 6338 пациентов с коронавирусом, из которых 1014 — в тяжелом состоянии.
Самый высокий уровень заболеваемости в Злинском крае — 1366 человек на 100 тысяч населения за последние семь дней. На втором месте — Оломоуцкий край (1321) , на третьем — Южноморавский (1251). Прага находится на 12-м месте с показателем 913 заболевших на 100 тысяч жителей. Средний показатель по Чехии составляет 1068 заболевших на 100 тысяч жителей.
За последнюю неделю лаборатории в Чехии выявили 114 302 инфицированных, что примерно на 14 000 меньше, чем неделей ранее.
Источник: novinky.cz
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