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Правительство Бабиша: обязательная вакцинация будет

Правительство Бабиша: обязательная вакцинация будет

420on.cz 547
Уходящее в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша настаивает на введении обязательной вакцинации, несмотря на несогласие новой правительственной коалиции SPOLU, партии Piráti и движения STAN. В то же время министр здравоохранения Адам Войтех призвал компании отменить или отложить рождественские вечеринки.
Правительство Бабиша: обязательная вакцинация будет

«Минздрав доработал постановление об обязательной вакцинации. До конца недели документ должен быть опубликован в Сборнике законов», — сказал министр Войтех после заседания кабмина в понедельник.

Новое правительство выступает против обязательной вакцинации. Глава Народной партии Мариан Юречка заявил, что новое правительство отменит подготовленный проект постановления.

Правительство на заседании 6 декабря также должно было обсудить ужесточение карантинных мер, однако в конце концов обсуждение было отложено. Кабинет министров хочет подождать, как будет развиваться ситуация.

В Чехии 5 декабря зафиксировано 6 325 новых случаев инфицирования коронавирусом. Репродуктивное число R, которое показывает, сколько людей может заразить один инфицированный, вновь снизилось до 0,89. Это означает, что скорость распространения болезни замедлилась.

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия Министерство здравоохранения коронавирус вакцинация прививки Андрей Бабиш
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