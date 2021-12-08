За нарушение карантинных мер в Праге были наложены штрафы на общую сумму 3,7 миллиона крон

​В ходе 1 306 проверок соблюдения противоэпидемических мер работники пражской санитарно-гигиенической станции выписали штрафы на общую сумму 3,72 миллиона крон.

За весь прошлый год было наложено 854 штрафа на общую сумму 3,04 миллиона крон, сообщила директор пражской санитарно-гигиенической станции Зденка Ягрова.

С начала эпидемии в Праге коронавирусом заразились более 260 тысяч человек. По словам Ягровой, было назначено более 220 000 карантинов, установлено свыше 335 000 рискованных контактов и отправлено более 215 000 направлений на тесты.

Таким образом, Ягрова ответила на критику, с которой сталкиваются гигиенисты со стороны общественности. «Нас обвиняют в наложении малого количества штрафов», — сказала она. Средний размер штрафа составил 2 248 крон.

По ее словам, на пражской станции гигиены работает около 200 сотрудников, которым, помимо коронавируса, также приходится решать общие проблемы, такие как шум, другие инфекционные заболевания, или выдача заключений по строительным проектам.

«Ни одна цивилизованная страна не проводит тестирование в рамках системы общественного здравоохранения, у них есть центры обработки вызовов повсюду, они регулируют это в своих законах о пандемии», — сказала она.

По ее словам, в Чехии этого нет, поэтому гигиенисты попадают в ситуации, когда они не могут действовать в соответствии с законом. Например, часто сообщают о решениях о карантине или изоляции по телефону, что, по мнению суда, является незаконным.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: