Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно

Информацию о заражении новой мутацией подтвердил заместитель директора больницы в Брно Ондржей Людка. «У нас есть вариант омикрона, который, к сожалению, очень заразен. Наши сотрудники, которые были инфицированы, заразили и членов своих семей», — сказал Ондржей Людка.
«Это два случая, подтвержденные у наших сотрудников, а не пациентов. Мы отправили образцы в Национальную справочную лабораторию для подтверждения, но, насколько мне известно, это похоже на омикрон», — сказал заместитель директора больницы.
«Омикрон — лишь один из вариантов, это естественное развитие болезни. Мы должны смириться с тем, что вирус пришел к нам и будет распространяться», — добавил Людка.
В ноябре в Чехии, по данным официальной статистики, омикроном заразились двое жителей Либерецкого края.
Источник: novinky.cz
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