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Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно

Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно

420on.cz 829
Новая мутация коронавируса под названием омикрон постепенно распространяется в Чехии. Этим штаммом заражены двое сотрудников Университетской больницы в Брно. Некоторые СМИ сообщают об еще одном подозрительном случае на юге Моравии.
Омикрон распространяется в Чехии: заражены два сотрудника больницы в Брно

Информацию о заражении новой мутацией подтвердил заместитель директора больницы в Брно Ондржей Людка. «У нас есть вариант омикрона, который, к сожалению, очень заразен. Наши сотрудники, которые были инфицированы, заразили и членов своих семей», — сказал Ондржей Людка.

«Это два случая, подтвержденные у наших сотрудников, а не пациентов. Мы отправили образцы в Национальную справочную лабораторию для подтверждения, но, насколько мне известно, это похоже на омикрон», — сказал заместитель директора больницы.

«Омикрон — лишь один из вариантов, это естественное развитие болезни. Мы должны смириться с тем, что вирус пришел к нам и будет распространяться», — добавил Людка.

В ноябре в Чехии, по данным официальной статистики, омикроном заразились двое жителей Либерецкого края.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Брно Больницы врачи
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