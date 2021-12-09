В Чехию привезут таблетки от COVID для домашнего лечения

Министр здравоохранения Адам Войтех объявил, что в Чешскую Республику скоро прибудут тысячи доз нового лекарственного средства против коронавируса.

«У нас достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19. В дополнение к моноклональным антителам на следующей неделе будет доступен новый противовирусный лекарственный препарат — молнупиравир в таблетках. Это 5760 доз. Дальнейшие поставки ожидаются на следующей неделе. Преимущество этого препарата в том, что пациенты могут принимать его дома», — написал министр в Twitter.

Это препарат американской компании Merck. По мнению многих экспертов, пероральные противовирусные препараты снижают риск госпитализации или смерти. Молнупиравир еще не был полностью одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам, но, согласно EMA, его можно назначать взрослым, которые могут самостоятельно дышать после заражения коронавирусом, но подвержены риску тяжелого заболевания.

По данным EMA, препарат можно применять для лечения людей, не нуждающихся в кислородной терапии и имеющих повышенный риск развития тяжелого течения.

Регулятор ЕС рекомендовал начинать лечение молнупиравиром в течение пяти дней после появления первых симптомов коронавируса. Пациентам следует принимать таблетки два раза в день в течение пяти дней.

Первоначально Merck заявила, что его препарат на 50% предотвращает госпитализацию. Однако позже, основываясь на более широкой выборке данных, компания уточнила, что эффективность составляет около 30%.

Великобритания первой одобрила лечение молнупиравиром в начале ноября. Однако местные власти не рекомендуют давать лекарство беременным и кормящим женщинам.

Источник: novinky.cz

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