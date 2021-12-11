В Чехии 10 декабря зафиксировано 12 386 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость продолжает снижаться

​В пятницу тесты в Чехии подтвердили 12 386 случаев заболевания COVID-19, что на 5 300 меньше, чем неделю назад. Еженедельная заболеваемость упала до 889 случаев на 100 000 жителей. Снижение новых случаев заражения продолжается уже десять дней.

Число людей, госпитализированных с covid-19, снижалось в чешских больницах всю неделю. В пятницу их было 6222 человека, тогда как 1 декабря — 7026. В больницах в тяжелом состоянии находятся 1067 инфицированных, за неделю это число практически не изменилось.

Хуже всего ситуация в Злинском крае, где за последние семь дней зафиксировано 1065 случаев заболевания на 100 тысяч человек, далее следуют регион Высочина (1029) и Моравскосилезский край (990). Меньше всего заболевших в Карловарском крае — 419 случаев на 100 тысяч жителей.

Медицинские работники в пятницу ввели 94 732 дозы вакцины против коронавируса. В общей сложности с начала вакцинации было введено 14,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Приблизительно 6,5 миллионов человек в Чешской Республике привиты.

Источник: novinky.cz