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В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона

В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона

420on.cz 258
В воскресенье лаборатория в Южной Моравии официально подтвердила шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса — омикрон.
В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона

Образцы были исследованы Национальной справочной лабораторией Государственного института общественного здравоохранения в Праге. Таким образом, всего в Чехии сейчас подтверждено восемь случаев варианта омикрон.

Новый штамм вируса обнаружен у двух медсестер из одного отделения университетской больницы Брно и у двух детей, а также у двух 11-летних учеников начальной школы. У троих из инфицированных симптомы легкие, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

В субботу в Чехии тесты подтвердили 9080 случаев заболевания COVID-19. Это самый низкий субботний прирост за последние пять недель. Согласно актуальной статистике, за последние семь дней в Чехии на 100 000 жителей зафиксирован 871 случай заражения коронавирусом. Репродуктивное число за последние два дня не изменилось и составляет 0,83.

Из-за эпидемии нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему высока, но постепенно снижается. В субботу в больницах находилось 5 766 пациентов с коронавирусом, из них 1012 в тяжелом состоянии. 

С момента начала эпидемии в марте прошлого года коронавирусом в Чешской Республике заразились 2,33 миллиона человек, 34 451 инфицированных скончались. 

В субботу врачи ввели 31 302 дозы вакцины против коронавируса. С момента начала вакцинации в конце декабря прошлого года было введено в общей сложности более 14,36 миллиона доз вакцины, из которых около 1,5 миллиона — бустерные. В Чешской Республике завершили вакцинацию 6,48 миллиона человек, что составляет 60,6% всего населения. Среди взрослого населения 73,8% людей полностью вакцинированы. Самый высокий охват вакцинацией (почти 88%) приходится на людей старше 70 лет. Среди детей в возрасте от 12 до 15 лет число привитых составляет 39%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия коронавирус статистика вакцинация прививки
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