В Чехии открыта регистрация на прививки от коронавируса для детей от 5 лет

С 13 декабря родители могут зарегистрировать своих детей в возрасте от 5 до 11 лет на прививку против covid-19 в центрах вакцинации. До сих пор в Чехии разрешено было делать прививки детям старше 12 лет. Одновременно с 13 декабря открывается регистрация на третью прививку от коронавируса для людей старше 55 лет, которые прошли вакцинацию 5 месяцев назад.

Еще один вариант для детей младшего возраста — вакцинация у педиатра. В этом случае не нужно регистрироваться онлайн, а напрямую обращаться к врачам. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, вакцины должны быть доступны к концу недели.

Детям младшего возраста будет введена вакцина Pfizer / BioNTech, всего заказано 300 000 доз этого препарата. В Чехии насчитывается почти 800 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сегодня несколько профессиональных медицинских обществ должны выпустить совместную рекомендацию по вакцинации этой возрастной группы.

Люди старше 55 могут записаться на бустерную дозу через пять месяцев (ранее третья прививка была доступна через шесть месяцев после завершения вакцинации). Через неделю министерство разрешит регистрацию через пять месяцев для людей в возрасте от 50 лет.

Специалисты предупреждают, что эффективность вакцинации ослабевает через несколько месяцев, поэтому рекомендуют третью дозу, которая восстанавливает иммунитет примерно через неделю. На сегодняшний день ревакцинацию в Чехии прошли более 1,5 миллиона человек.

В последние недели из-за ослабления иммунитета заражаются все больше привитых людей. В ноябре и декабре на их долю приходится около трети случаев. По мнению экспертов, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания, которое требует госпитализации.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: