14 декабря в Чехии выявлен 16 691 новый случай заражения коронавирусом

​Во вторник, 14 декабря, в Чешской Республике был зарегистрирован 16 691 новый случай заболевания коронавирусом, что является самым низким показателем с 9 ноября.

Незначительное уменьшение наблюдается и в количестве госпитализированных — во вторник их было 5850, из которых 966 находились в тяжелом состоянии.

Наряду с уменьшением ежедневных случаев подтвержденной инфекции, еженедельная заболеваемость также снижается. Сейчас в Чешской Республике на 100 000 жителей приходится 791 случай заболевания за последние семь дней. Во всех регионах этот показатель уже составляет менее тысячи. Хуже всего ситуация на Высочине, где за последние семь дней на 100 000 жителей приходилось 983 инфицированных человека. Напротив, в Карловарском крае этот показатель составляет 392 случая на 100 000 человек.

Во вторник лаборатории в Чехии провели около 109 000 тестов, что примерно на 18 000 меньше, чем неделю назад.

Во вторник медики ввели в общей сложности 87 419 доз вакцины против коронавируса, что примерно на 9 000 меньше, чем неделю назад. Более 69 000 человек пришли на третью бустерную дозу, а около 5 700 человек сделали первую прививку. В Чехии полностью вакцинацию прошли 6,5 миллиона человек.

С 13 декабря делать прививки от коронавируса разрешено детям в возрасте от 5 до 11 лет. Первая партия из 300 000 доз вакцины для детей прибыла в Чехию во вторник. Доставка вакцин в педиатрические кабинеты и центры вакцинации начнется в четверг.

Источник: novinky.cz

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