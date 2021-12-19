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В феврале новое правительство внесет поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации

В феврале новое правительство внесет поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации

420on.cz 393
​Новое правительство хочет внести поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации против covid-19 в середине февраля. Вакцинация не будет обязательной для людей старше 60 лет, как указано в действующей редакции указа.
В феврале новое правительство внесет поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации

Об этом заявил новый министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). «Ограничения по возрасту там точно не будет», — сказал он, выступая на телеканале CNN Prima News. По его словам, на окончательную версию указа повлияет распространение нового штамма вируса (омикрон) в Чехии. Как показывают данные из Великобритании и Дании, этот измененный коронавирус распространяется намного быстрее, чем его предыдущие варианты.

Что касается отдельных профессий, Валек, например, предлагает, делать прививки медицинским работникам в обязательном порядке на основе теста на антитела. «В Европейском союзе должен быть четкий консенсус относительно того, как поступать со взрослым населением», — сказал он. Поэтому Валек хочет представить окончательную формулировку указа новому кабинету министров только в середине февраля, когда уже будут доступны данные о распространении омикрона в Чехии.

Как уже сообщал 420on, президент Милош Земан выступает за обязательную вакцинацию пожилых людей. «Я один из немногих сторонников обязательной вакцинации. Мой аргумент очень прост: вакцинация против широкого спектра заболеваний в нашей стране обязательна. Поэтому, если вы добавите covid-19 к этому набору болезней, ничего страшного не произойдет», — сказал он. 

Поправки к указу о вакцинации были приняты бывшим правительством Бабиша. Согласно документу, с 1 марта вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также для медицинского персонала и студентов-медиков, социальных работников, пожарных, военных, полицейских и таможенников.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
правительство Чехия вакцинация коронавирус прививки Министерство здравоохранения
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