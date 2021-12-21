Еврокомиссия одобрила пятую вакцину против COVID — Novavax

Теперь страны, купившие эту вакцину, могут приступить к ее применению. По данным Reuters, первые поставки будут в январе. Чехия заказала 370 тысяч доз.
«Благодаря пяти одобренным вакцинам, ЕС имеет разнообразный портфель, основанный как на новых технологиях, таких как мРНК, так и на классических, таких как Novavax на основе белка», — написала в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Прививки и ревакцинации — наша лучшая защита от Covid-19», — добавила она.
В заявлении EMA говорится, что Novavax «соответствует критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству». Американская компания обратилась к европейскому регулирующему органу с просьбой об одобрении ее вакцины в середине ноября.
На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Pfizer / BioNTech. Novavax в настоящее время одобрен для использования в экстренных случаях в Индонезии и на Филиппинах, а на прошлой неделе также рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Novavax, вводимый двумя дозами в течение 21 дня, работает иначе, чем Pfizer / BioNTech или AstraZeneca и Johnson & Johnson, и использует технологию, уже используемую, например, в вакцинах против гриппа и рака шейки матки. Препарат стабилен при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию, поэтому его можно хранить в обычных холодильниках. По заявлению производителя, эффективность вакцины составляет почти 90%.
Решение европейских властей разрешить использование вакцины для людей старше 18 лет было принято в то время, когда многие европейские страны борются с быстрым распространением более заразного штамма коронавируса omicron. Novavax заявляет, что в настоящее время тестирует степень эффективности вакцины против этого варианта вируса.
Источник: ceskenoviny.cz
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