Еврокомиссия одобрила пятую вакцину против COVID — Novavax

Страны ЕС могут использовать пятую вакцину для борьбы с коронавирусом. Препарат Novavax для взрослых, разработанный американской фармацевтической компанией Niovavax, одобрен Европейской комиссией. Это произошло всего через несколько часов после того, как вещество получило положительную рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Теперь страны, купившие эту вакцину, могут приступить к ее применению. По данным Reuters, первые поставки будут в январе. Чехия заказала 370 тысяч доз.

«Благодаря пяти одобренным вакцинам, ЕС имеет разнообразный портфель, основанный как на новых технологиях, таких как мРНК, так и на классических, таких как Novavax на основе белка», — написала в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Прививки и ревакцинации — наша лучшая защита от Covid-19», — добавила она.

В заявлении EMA говорится, что Novavax «соответствует критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству». Американская компания обратилась к европейскому регулирующему органу с просьбой об одобрении ее вакцины в середине ноября.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Pfizer / BioNTech. Novavax в настоящее время одобрен для использования в экстренных случаях в Индонезии и на Филиппинах, а на прошлой неделе также рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Novavax, вводимый двумя дозами в течение 21 дня, работает иначе, чем Pfizer / BioNTech или AstraZeneca и Johnson & Johnson, и использует технологию, уже используемую, например, в вакцинах против гриппа и рака шейки матки. Препарат стабилен при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию, поэтому его можно хранить в обычных холодильниках. По заявлению производителя, эффективность вакцины составляет почти 90%.

Решение европейских властей разрешить использование вакцины для людей старше 18 лет было принято в то время, когда многие европейские страны борются с быстрым распространением более заразного штамма коронавируса omicron. Novavax заявляет, что в настоящее время тестирует степень эффективности вакцины против этого варианта вируса.

Источник: ceskenoviny.cz

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