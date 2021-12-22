Правительство Чехии ужесточило карантинные меры перед Новым годом

Правительство Петра Фиалы (ODS) на своем первом заседании ограничило проведение массовых мероприятий в Чехии. С 29 декабря на вечеринках и торжествах смогут присутствовать не более 50 человек. Культурные и массовые мероприятия смогут посетить не более 1000 человек, все места для них должны быть сидячие.

Изменения коснутся и ресторанов. С 29 декабря за одним столом в заведениях общественного питания смогут сидеть только четыре человека, однако время работы ресторанов и баров не будет ограничено (сейчас рестораны могут быть открыты до 22:00).

Правительство также одобрило тестирование детей и школьного персонала на коронавирус в первые две недели января. Тесты ученикам и сотрудникам школ будут делать дважды в неделю — в понедельник и четверг.

Часы работы магазинов в Рождество, 24 декабря, будут ограничены до 12:00. Все магазины в Чехии будут закрыты 25 декабря.

Источник: novinky.cz

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