22 декабря в Чехии выявлено 7 782 новых случая заражения коронавирусом

В среду лаборатории в Чехии подтвердили наименьшее количество случаев заболевания коронавирусом в будние дни, начиная с 1 ноября. Тесты выявили 7 762 инфицированных человека, что почти на 4 000 меньше, чем неделю назад.

Число людей, находящихся в больнице с коронавирусом, продолжает сокращаться. По данным на 22 декабря их было 4 453 человека, неделю назад — на 1 400 больше. Согласно статистике Министерства здравоохранения, число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии упало ниже 800.

Уровень заболеваемости, то есть количество заболевших за последние семь дней на 100 000 жителей, также постоянно уменьшается. Сейчас в Чехии средний показатель составляет 526 случаев на 100 тысяч населения, в тот же день прошлой недели было около 750.

Эпидемия в стране замедляется четвертую неделю подряд. Однако есть опасения, что более заразный вариант омикрона может повернуть вспять благоприятное развитие эпидемической ситуации. Из-за этого с 29 декабря по 2 января правительство ужесточило режим проведения массовых мероприятий и корпоративных вечеринок в ресторанах. В первой половине января все дети и сотрудники школ будут дважды в неделю проходить тестирование на коронавирус, однако на этот раз независимо от того, вакцинированы ли они или нет.

С марта прошлого года новым коронавирусом в стране заразились более 2,4 миллиона человек, из которых 35 585 скончались. Вакцинация снижает риск смерти, тяжелого течения и госпитализации. С конца декабря прошлого года медицинские работники Чешской Республики ввели более 15 миллионов доз вакцины. Свыше 6,6 миллиона человек в стране полностью вакцинированы, около 2 миллиона из них пришли на ревакцинацию. По текущим данным, в среду было вакцинировано 72,7 тысячи человек, что примерно на 20 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz