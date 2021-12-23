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Большинство чехов выступают за обязательную вакцинацию

Большинство чехов выступают за обязательную вакцинацию

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52% чехов поддерживают обязательную вакцинацию против covid-19, 42% выступают против. При этом среди непривитых людей 8(% противников обязательной вакцинации, а среди привитых — 26%, свидетельствуют результаты опроса NMS Market Research.
Большинство чехов выступают за обязательную вакцинацию

Вакцинированные и непривитые люди также по-разному воспринимают опасность коронавируса. 56% тех, кто не был вакцинирован против инфекции, считают, что вакцинация более опасна, чем сам коронавирус, в то время среди вакцинированных так думают только 13%. Среди всех участников опроса 25% согласились с тем, что вакцинация против covid опаснее самой болезни. Противоположного мнения придерживаются 63% опрошенных.

Опрос также показал, что 69% привитых чехов полагают, что невакцинированные люди стали жертвами дезинформации. 

Однако граждане более оптимистичны в отношении дальнейшего развития эпидемии. По мнению 33% в следующем году ситуация улучшится, 14% ожидают ухудшения. 40% чехов думают, что в этом плане ничего не изменится. По данным NMS Market Research, наиболее оптимистично настроены студенты университетов и люди, уже получившие третью бустерную дозу вакцины против covid.

Чехи не возлагают больших надежд на новое правительство премьер-министра Петра Фиалы. 20% респондентов считают, что кабинет Фиалы будет более успешным, чем предыдущее правительство Андрея Бабиша, 27% не определились с ответом, а по мнению 55% чехов правительство не добьется большего успеха в этой области. 

В опросе, который проходил с 6 по 16 декабря, приняли участие 1211 человек старше 18 лет.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация Чехия коронавирус Опрос общественного мнения
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