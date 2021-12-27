Правительство Чехии 29 декабря обсудит изменение карантинных мер

Санитарно-гигиенические станции хотят изменить правила карантина для детей в школах. Согласно их предложению, если в классе выявлен один ученик, инфицированный covid-19, остальные дети не должны будут проходить карантин при условии, что их будут тестировать ежедневно.

Однако, если возникнет ситуация, когдаа количество положительных тестов в одном классе превысит 10%, всем ученикам придется пройти карантин.

Гигиенисты намерены обсудить это предложение на заседании правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS), которое состоится 29 декабря. При этом ожидается, что количество зараженных covid-19 снова вырастет после Рождества.

Министр образования Петр Газдик заявил, что правительство должно обсудить изменения правил карантина в среду, но подробностей он не уточнил.

«Основываясь на международной информации о варианте омикрона, правительство примет решение об условиях карантина на своем заседании в среду», — сказал Газдик.

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) подтвердил, что его ведомство уже получило данные об инфекционности варианта омикрон.

«Часть данных пришла, остальное будет завтра. Меры, которые я предложу правительству, будут представлены на правительственной пресс-конференции каждую среду», — добавил Валек.

Источник: seznamzpravy.cz