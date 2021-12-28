27 декабря в Чехии выявлено 6 850 новых случаев заражения коронавирусом

В первый рабочий день после Рождества в Чехии зафиксировано 6 850 новых случаев болезни. В минувший понедельник их было 8580. Немного увеличилось количество госпитализированных.

В понедельник после рождественских каникул количество людей, прошедших тестирование, было очень низким. Было проведено около 47 000 тестов ПЦР и более 19 000 антигенных тестов, что почти на две пятых меньше, чем неделю назад.

В целом заболеваемость снизилась во всех регионах с 379 до 363 подтвержденных случаев на 100 000 населения за последние 7 дней. По-прежнему самый высокий показатель — 433 случая на 100 тысяч жителей — в Либерецком крае и самый низкий — 197 случаев — в Карловарском крае.

3 505 инфицированных госпитализированы, 687 из них находятся в тяжелом состоянии. Общее количество людей в больницах увеличилось (в воскресенье их ыло 3 278), тогда как число пациентов в тяжелом состоянии снизилось (в воскресенье их было 717).

Источник: novinky.cz