Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.02
USD
22.11
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10d 1 °C
27 декабря в Чехии выявлено 6 850 новых случаев заражения коронавирусом

27 декабря в Чехии выявлено 6 850 новых случаев заражения коронавирусом

420on.cz 417
В первый рабочий день после Рождества в Чехии зафиксировано 6 850 новых случаев болезни. В минувший понедельник их было 8580. Немного увеличилось количество госпитализированных.
27 декабря в Чехии выявлено 6 850 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник после рождественских каникул количество людей, прошедших тестирование, было очень низким. Было проведено около 47 000 тестов ПЦР и более 19 000 антигенных тестов, что почти на две пятых меньше, чем неделю назад.

В целом заболеваемость снизилась во всех регионах с 379 до 363 подтвержденных случаев на 100 000 населения за последние 7 дней. По-прежнему самый высокий показатель — 433 случая на 100 тысяч жителей — в Либерецком крае и самый низкий — 197 случаев — в Карловарском крае.

3 505 инфицированных госпитализированы, 687 из них находятся в тяжелом состоянии. Общее количество людей в больницах увеличилось (в воскресенье их ыло 3 278), тогда как число пациентов в тяжелом состоянии снизилось (в воскресенье их было 717).

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус статистика Чехия
Читайте
по теме 
Правительство Чехии 29 декабря обсудит изменение карантинных мер
27.12.2021 17:14 Коронавирус
Правительство Чехии 29 декабря обсудит изменение карантинных мер
2141
В рождественском послании президент Чехии вновь призвал к обязательной вакцинации против COVID-19
27.12.2021 08:31 Политика
В рождественском послании президент Чехии вновь призвал к обязательной вакцинации против COVID-19
694
Чрезвычайное положение в Чехии закончится 25 декабря
25.12.2021 09:21 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии закончится 25 декабря
3376
Минздрав поменял свое решение: ПЦР-тесты для въезда в Чехию будут обязательны только для иностранцев
23.12.2021 21:05 Общество
Минздрав поменял свое решение: ПЦР-тесты для въезда в Чехию будут обязательны только для иностранцев
6180
Последние новости:
28
декабря
В Германии введен запрет на продажу фейерверков. За пиротехнику, привезенную из Чехии, грозит высокий штраф.
28.12.2021 09:55 Экономика
В Германии введен запрет на продажу фейерверков. За пиротехнику, привезенную из Чехии, грозит высокий штраф.
305
27
декабря
Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке
27.12.2021 19:07 Политика
Пять чешских министров не смогут вести переговоры на английском языке
1544
Правительство Чехии 29 декабря обсудит изменение карантинных мер
27.12.2021 17:14 Коронавирус
Правительство Чехии 29 декабря обсудит изменение карантинных мер
2141
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
27.12.2021 15:41 Общество
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
886
Еще один поставщик электричества и газа прекратил работу в Чехии
27.12.2021 09:49 Экономика
Еще один поставщик электричества и газа прекратил работу в Чехии
1705
В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия
27.12.2021 09:33 Общество
В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия
2224
В рождественском послании президент Чехии вновь призвал к обязательной вакцинации против COVID-19
27.12.2021 08:31 Политика
В рождественском послании президент Чехии вновь призвал к обязательной вакцинации против COVID-19
694
26
декабря
В пражском районе Модржаны угарным газом отравились более 30 человек
26.12.2021 09:46 Общество
В пражском районе Модржаны угарным газом отравились более 30 человек
2390
Полиция в Чехии обвинила в убийстве 30-летнего украинца
26.12.2021 09:10 Общество
Полиция в Чехии обвинила в убийстве 30-летнего украинца
4446
25
декабря
Горящая свеча стала причиной взрыва в жилом доме в Чехии
25.12.2021 20:30 Общество
Горящая свеча стала причиной взрыва в жилом доме в Чехии
2159


Мобильная версия