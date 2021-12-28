Карантинные меры: что изменится с 29 декабря

​Со среды, 29 декабря, в связи с приближением Нового года в Чехии будут ужесточены карантинные меры, которые затронут, в основном, рестораны и массовые мероприятия. Какие именно изменения ждут жителей республики, читайте в этом материале.

Рестораны, бары и кофейни

С 29 декабря за одним столиком в ресторане или баре смогут сидеть только четыре человека (сейчас шесть). Однако это правило не распространяется на членов одной семьи.

Если это стол на 10 или более мест, сидеть за ним могут более четырех человек, однако расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1,5 метра (за исключением членов одной семьи).

Сотрудники ресторанов, как и ранее, будут проверять у посетителей наличие сертификата о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Антигенные и ПЦР-тесты не принимаются.

Указанные меры действуют пока до 2 января.

Новогодние праздники и вечеринки

На вечеринках и торжествах могут присутствовать до 50 человек. Это публичные или частные мероприятия, на которых люди собираются в одном месте. В качестве примера в постановлении Минздрава упоминаются, в частности, танцевальные, традиционные и другие подобные мероприятия, а также собрания, праздники, парады, дегустации и торжества. Эта мера также действует до 2 января.

Массовые мероприятия

С 29 декабря максимальное количество сидячих мест на культурных, спортивных и других массовых мероприятиях составляет 1000 человек. Мероприятия, на которых участники не садятся за столы, ограничены вместимостью до 100 человек.

У посетителей будут проверять наличие сертификата о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Антигенные и ПЦР-тесты не принимаются. Организаторы мероприятия будут проверять наличие covid-паспорта с помощью приложения для получения QR-кодов. Его можно бесплатно загрузить на свой телефон. Мера действует до 2 января.

Источник: novinky.cz