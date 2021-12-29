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С 17 января в Чехии введут обязательное тестирование сотрудников компаний, в том числе привитых

С 17 января в Чехии введут обязательное тестирование сотрудников компаний, в том числе привитых

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Правительство Чехии с 17 января введет обязательное тестирование в компаниях с интервалом в три-пять дней. Тестирование будет обязательным как для непривитых, так и для вакцинированных людей.
С 17 января в Чехии введут обязательное тестирование сотрудников компаний, в том числе привитых

C 4 января центры вакцинации будут открыты для всех жителей Чехии, желающих получить третью (бустерную) дозу вакцины. В среду правительство решило, что все люди старше 18 лет смогут пройти ревакцинацию через пять месяцев после второй прививки. По словам министра здравоохранения Властимила Валка (TOP 09), это реакция на распространяющийся в Европе вариант коронавируса омикрон. Этот штамм, по мнению экспертов, примерно через месяц будет доминировать в Чехии.

«Третья доза достаточно защищает всех от тяжелого течения болезни. Это мощный инструмент. Даже в случае мутации омикрон», — сказал Валек.

Министр также сообщил, что с 17 января компании будут обязаны проводить тестирование сотрудников, в том числе тех, кто вакцинирован третьей дозой. Тестирование на антигены будет проводиться каждые три или пять дней. Кабинет премьер-министра Петра Фиала (ODS) хочет уточнить это после переговоров с представителями работодателей и профсоюзов. Сейчас тестирование в компаниях проходят раз в неделю только непривитые сотрудники.

Вероятно, будет шесть тестов в январе и пять в феврале. Положительных тестов, скорее всего, будет много, считает Валек, имея в виду вариант омикрона.

Еще до Рождества правительство решило чаще тестировать детей в школах. Пока школьники и студенты проходят тестирование один раз в неделю, а с нового года оно всегда будет по понедельникам и четвергам.

По словам директора Института информации и статистики здравоохранения Ладислава Душека, омикрон неизбежно перекроет дельту, это займет всего несколько недель. На рубеже января и февраля омикрон должен быть доминирующим вариантом в Чехии.

«В международной литературе в настоящее время говорится о том, что при омикроне риск госпитализации может составлять одну треть или половину от дельты. Конечно, это звучит хорошо, но, к сожалению, при такой высокой скорости распространения он может за короткое время заразить большую массу людей. И тогда даже более низкие проценты могут оказать серьезное давление на больницы», — сказал Душек в интервью Novinky.cz.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика дети школы вакцинация прививки
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