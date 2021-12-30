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Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц

Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц

420on.cz 145
Министерство здравоохранения объявило в четверг об изменении периода действия сертификатов о вакцинации с 1 февраля 2022 года. Людям, у которых девятимесячный период действия ковид-паспорта истекает до этой даты, не нужно беспокоиться о том, что мобильное приложение Tečka будет отмечено красным цветом. Согласно первоначальному решению правительства, девятимесячный период действия сертификатов должен был закончиться 1 января.
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц

Ранее чешские СМИ сообщили, что 1 января 2022 года Tečka может покраснеть у людей, которые сделали обе прививки в начале года — это, например, медицинские работники или пожилые люди. Предыдущее правительство изначально решило сократить срок действия свидетельства о вакцинации до 9 месяцев после второй дозы, 1 января 2022 года. В этом случае люди, которые первыми получили обе дозы вакцины, должны были бы пройти ревакцинацию третьей дозой до 1 января, иначе в новогоднюю ночь Tečka показала бы красную точку и они не смогли бы посещать рестораны и массовые мероприятия. Это также усложнило бы людям выезд за границу.

Однако в четверг, всего за два дня до первоначально объявленной даты, Министерство здравоохранения объявило о сокращении периода ревакцинации до 1 февраля. Это решение соответствует правилам Европейской комиссии о поездках в пределах Европейского Союза, которые вступят в силу в тот же день. Таким образом, срок действия европейского паспорта covid должен быть сокращен с 1 февраля, как и чешского свидетельства о вакцинации.

«Отложив сокращение количества свидетельств о вакцинации с января на февраль, у нас будет время использовать бустерную дозу для максимально возможного количества людей, а также точно определить условия для людей, которые по какой-либо причине не могут получить бустерную дозу», — сообщил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.

Источник: novinky.cz
 

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Темы
вакцинация путешествие коронавирус прививки Европа Чехия правительство Министерство здравоохранения
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