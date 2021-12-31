В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19

В Чешской Республике рост числа новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться примерно с начала декабря.

В четверг в Чешской Республике было зарегистрировано 5749 подтвержденных случаев заболевания COVID, что на 22% меньше, чем неделю назад. В больнице находится 3163 пациента, что примерно на 950 меньше, чем накануне Рождества. 627 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

На 100 000 жителей Чешской Республики за последнюю неделю зарегистрировано 308 новых случаев. Это самый низкий показатель семидневной заболеваемости с конца октября. «Данные о макропопуляциях продолжают подтверждать тенденцию к снижению эпидемии со скоростью около 25% в неделю», — сообщает IHIS. В то же время значения ряда ключевых показателей остаются высокими.

Из 5749 новых подтвержденных случаев коронавируса в четверг 58,7% были выявлены у непривитых людей. Менее 40% составили люди, получившие две дозы вакцины, остальные — это люди с неполной вакцинацией. 62% населения Чешской Республики прошли вакцинацию.

О замедлении распространения эпидемии свидетельствует репродуктивное число, которое показывает, сколько других людей в среднем заражают того, у кого положительный результат теста. В настоящее время этот показатель составляет 0,78.

За всю эпидемию в Чехии с начала марта прошлого года было зарегистрировано около 2,47 миллиона случаев заболевания и более 36 000 человек умерли от covid-19.

Источник: seznamzpravy.cz