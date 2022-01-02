Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.87
USD
21.87
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 5 °C
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом

Каждый четвертый чех переболел коронавирусом

420on.cz 9
Почти каждый четвертый чех заразился коронавирусом во время эпидемии: с марта 2020 года было зарегистрировано 2,481 миллиона случаев заболевания, подтвержденных тестами. Из них 1,75 миллиона зафиксированы в прошлом году.
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом

64,6% населения вакцинированы против covid-19 или зарегистрированы на прививку, что меньше, чем в Западной и Северной Европе.Из 6,65 миллиона человек, прошедших вакцинацию, около 2,4 миллиона также получили бустерную дозу, которая лучше защищает от варианта омикрон. Вероятно, этот штамм будет преобладать в Чешской Республике во второй половине января. Эксперты ожидают большого числа новых случаев, а в больницы могут попасть около 7000 человек.

Согласно прогнозам Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), более заразный вариант может принести до 50 000 положительных тестов за один день в приближающейся волне. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) заявил в среду, что волна достигнет пика на прошлой неделе в январе и в первую неделю февраля.

Из-за большого числа инфицированных людей и их контактов правительство рассмотрит вопрос о сокращении карантина и изоляции на первом заседании в этом году.

В настоящее время омикрон является причиной 10-15% инфекций в различных регионах. Лабораторные тесты показывают большое количество случаев в Праге, на которую вместе с Среднечешским краем приходится 29% всех новых случаев.

В настоящее время в больницы ежедневно поступает около 300 положительных результатов, по данным на 31 декабря были госпитализированы около 3000 человек.

ÚZIS предсказывает приблизительные цифры для грядущей волны омикрона. Ежедневно в больницы могут обращаться до 900 человек, в отделения интенсивной терапии — около 110.

По текущим данным, меньшая часть людей, инфицированных омикроном, будет нуждаться в стационарной помощи. Однако сейчас около 25% больниц заполнены пациентами предыдущей волны.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Больницы врачи прививки вакцинация Болезни статистика
Читайте
по теме 
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
31.12.2021 15:03 Общество
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
1190
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
31.12.2021 08:36 Коронавирус
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
694
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
3309
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
30.12.2021 13:40 Коронавирус
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
2823
Последние новости:
01
января
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
1120
Чехов ждет сложный финансовый год
01.01.2022 16:38 Экономика
Чехов ждет сложный финансовый год
2312
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
01.01.2022 11:17 Общество
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
792
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
01.01.2022 10:43 Общество
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
1154
31
декабря
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
31.12.2021 15:19 Общество
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
3097
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
31.12.2021 15:03 Общество
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
1190
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
31.12.2021 12:06 Общество
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
770
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
31.12.2021 08:36 Коронавирус
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
694
В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон
31.12.2021 09:19 Общество
В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон
1850
30
декабря
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
3309


Мобильная версия