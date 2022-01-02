Каждый четвертый чех переболел коронавирусом

Почти каждый четвертый чех заразился коронавирусом во время эпидемии: с марта 2020 года было зарегистрировано 2,481 миллиона случаев заболевания, подтвержденных тестами. Из них 1,75 миллиона зафиксированы в прошлом году.

64,6% населения вакцинированы против covid-19 или зарегистрированы на прививку, что меньше, чем в Западной и Северной Европе.Из 6,65 миллиона человек, прошедших вакцинацию, около 2,4 миллиона также получили бустерную дозу, которая лучше защищает от варианта омикрон. Вероятно, этот штамм будет преобладать в Чешской Республике во второй половине января. Эксперты ожидают большого числа новых случаев, а в больницы могут попасть около 7000 человек.

Согласно прогнозам Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), более заразный вариант может принести до 50 000 положительных тестов за один день в приближающейся волне. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) заявил в среду, что волна достигнет пика на прошлой неделе в январе и в первую неделю февраля.

Из-за большого числа инфицированных людей и их контактов правительство рассмотрит вопрос о сокращении карантина и изоляции на первом заседании в этом году.

В настоящее время омикрон является причиной 10-15% инфекций в различных регионах. Лабораторные тесты показывают большое количество случаев в Праге, на которую вместе с Среднечешским краем приходится 29% всех новых случаев.

В настоящее время в больницы ежедневно поступает около 300 положительных результатов, по данным на 31 декабря были госпитализированы около 3000 человек.

ÚZIS предсказывает приблизительные цифры для грядущей волны омикрона. Ежедневно в больницы могут обращаться до 900 человек, в отделения интенсивной терапии — около 110.

По текущим данным, меньшая часть людей, инфицированных омикроном, будет нуждаться в стационарной помощи. Однако сейчас около 25% больниц заполнены пациентами предыдущей волны.

Источник: novinky.cz