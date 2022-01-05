Школа в Праге тестировала детей методом ПЦР: ученики оказались в карантине

​Ученики одной из пражских школ в районе Просек были помещены на карантин после проведения ПЦР-тестов в понедельник. В отличие от большинства других учебных заведений, в школе проводятся не антигенные, а более точные ПЦР-тесты, однако результат становится известен спустя несколько часов.

Фото: Pixabay

Об этом сообщил пресс-секретарь пражской гигиенической станции Збинек Боублик. В понедельник при антигенном тестировании класс не отправляется на карантин, потому что результаты становятся известны немедленно, инфицированный ученик изолируется и, следовательно, не является опасным контактом для своих одноклассников.

Боублик рассказал, что одна из школ на Просеке проводит тесты ПЦР. «Руководство школы заявило, что ученики весь день находились в классе без средств защиты дыхательных путей, то есть с эпидемиологической точки зрения это был полноценный дневной контакт между одноклассниками», — сказал он.

Тесты ПЦР в этой школе показали положительный результат в 12 классах. «В двух случаях результаты лабораторных исследований указывают на вариант омикрона, поэтому был назначен карантин», — добавил пресс-секретарь.

С 4 января ученики чешских школ дважды в неделю будут проходить тестирование на коронавирус. По новым правилам, если у одного из учеников тест окажется положительным в понедельник, для остальных детей правила не меняются. Однако если тест был положительным в четверг, одноклассники должны будут носить респираторы и проходить антигенное тестирование каждый день.

Источник: novinky.cz

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