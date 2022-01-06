Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии стало расти

При этом с начала декабря репродуктивное число было ниже единицы, поэтому эпидемия замедлилась. В конце прошлого года R составляло 0,78, а в начале нового года уже приблизилось к единице. 4 января Минздрав сообщил, что репродуктивное число выросло до 1,11, а 5 января — до 1,2. Эксперты предполагают, что в течение десяти дней в Чехии будет преобладать вариант омикрон. За последние семь дней на 100 тысяч жителей страны приходилось 380 заболевших.
За последние семь дней количество людей в медицинских учреждениях с covid-19 составило около 3000. Неделю назад было госпитализировано 3250 человек, на выходных — 2800, 3 января — вновь более 3000. Однако стабильно снижается число пациентов в тяжелом состоянии.
В первой половине декабря от коронавируса умирало в день более 100 человек, однако в последнее время число смертельных случаев снизилось. В понедельник скончался 61 человек, во вторник — 51, а в среду — 20. С начала эпидемии в Чехии от COVID-19 умерло в общей сложности 36 449 человек.
Источник: novinky.cz
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