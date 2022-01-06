Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии стало расти

В Чехии в среду зафиксировано 7377 новых случаев заражения коронавирусом. Это примерно на 1200 зараженных больше, чем неделю назад. Репродуктивное число, показывающее сколько людей заражает один инфицированный, на данный момент составляет 1,2.

При этом с начала декабря репродуктивное число было ниже единицы, поэтому эпидемия замедлилась. В конце прошлого года R составляло 0,78, а в начале нового года уже приблизилось к единице. 4 января Минздрав сообщил, что репродуктивное число выросло до 1,11, а 5 января — до 1,2. Эксперты предполагают, что в течение десяти дней в Чехии будет преобладать вариант омикрон. За последние семь дней на 100 тысяч жителей страны приходилось 380 заболевших.

За последние семь дней количество людей в медицинских учреждениях с covid-19 составило около 3000. Неделю назад было госпитализировано 3250 человек, на выходных — 2800, 3 января — вновь более 3000. Однако стабильно снижается число пациентов в тяжелом состоянии.

В первой половине декабря от коронавируса умирало в день более 100 человек, однако в последнее время число смертельных случаев снизилось. В понедельник скончался 61 человек, во вторник — 51, а в среду — 20. С начала эпидемии в Чехии от COVID-19 умерло в общей сложности 36 449 человек.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: