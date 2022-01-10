В Чехии 9 января выявлен 2 761 новый случай заболевания коронавирусом

В Чехии в воскресенье был зарегистрирован 2761 новый случай заражения коронавирусом. Неделю назад в этот же день таких случаев было 1 925.

В воскресенье лаборатории провели более 29 000 тестов, что примерно на 2 000 меньше, чем неделю назад. В случае, когда людей тестируют после контакта с зараженным, 12% тестов были положительными (в прошлое воскресенье — более 9%). Доля положительных тестов среди людей с симптомами заболевания увеличилась примерно с 11% до 15%. В наиболее частых профилактических тестах положительными оказались менее 7% исследованных образцов (в прошлое воскресенье — 3,7%).

С начала эпидемии коронавирусом в Чехии заразились более 2,5 млн человек, то есть почти каждый четвертый житель Чехии. 36 624 инфицированных скончались.

2229 человек госпитализированы с covid-19 в Чехии, из них 420 находятся в тяжелом состоянии. Это самое низкое число госпитализированных с начала ноября и на 670 меньше, чем в прошлое воскресенье.

За последние семь дней в Чешской Республике на 100 000 жителей приходится 438 новых случаев заражения. По мнению экспертов, в ближайшие недели распространение болезни ускорится, в основном, из-за более заразного варианта омикрон.

Источник: novinky.cz



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