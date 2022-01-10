Новые правила карантина и изоляции в Чехии

С 11 января до 16 января:
- — изоляция зараженного человека после положительного теста сокращается до пяти дней (сейчас 14 дней)
- — продолжительность карантина для человека, который был в контакте с инфицированным, также будет составлять пять дней. Пока карантин не распространяется на привитых людей и тех, кто переболел коронавирусом за последние полгода
- — после пяти дней изоляции и карантина этим людям будет рекомендовано носить респиратор еще пять дней даже там, где меры этого не требуют. Точно так же им будет рекомендовано более внимательно следить за своим здоровьем. При появлении симптомов болезни в течение 14 дней им следует пройти ПЦР-тест.
- — для людей, которые сейчас находятся в карантине или изоляция, его продолжительность не изменится и будет составлять две недели.
Что, возможно, изменится с 17 января:
- — все работники (в том числе вакцинированные и переболевшие коронавирусом) должны будут два раза в неделю проходить самотестирование на антигены. После положительного теста они будут помещены в карантин на пять дней, однако им уже не нужно будет проходить ПЦР-тест.
- — если они сделают ПЦР-тест по собственному желанию, после получения отрицательного результата они могут выйти из карантина раньше
- — вакцинированные люди и те, кто болел коронавирусом в течение последних 180 дней, также обязаны будут пройти пятидневный карантин
- — правила будут определены методической инструкцией Минздрава, которая пока не подготовлена
- — будет введен так называемый рабочий карантин, когда люди определенных профессий будут продолжать ходить на работу и после положительного антигенного теста. Правила рабочего карантина правительство планирует утвердить 12 января.
Источник: novinky.cz
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