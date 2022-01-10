Новые правила карантина и изоляции в Чехии

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Сокращение периода изоляции с четырнадцати до пяти дней, согласно новой методической инструкции санитарно-гигиенической службы, не распространяется на людей, у которых есть симптомы covid-19. Изоляция может быть прекращена только через два дня после того, как у человека пропадут признаки болезни. Какие именно правила вступают в силу с 11 января, читайте в этой статье.

Фото: pixabay