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Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю

Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю

420on.cz 204
​С понедельника, 17 января, тестирование на covid-19 будет проходить в школах один раз в неделю, заявил министр здравоохранения Властимил Валек. Положительный результат антигенного теста должен быть подтвержден ПЦР. Последующий карантин или изоляция продлятся пять дней.
Фото: ČTK
Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю

«С 17 января в школах будет проходить тестирование учеников и сотрудников. В случае положительного теста на антиген результат будет подтвержден тестом ПЦР», — сказал министр Валек.

Согласно решению правительства, с 3 января все ученики и работники начальных и средних школ проходят тестирование дважды в неделю — в понедельник и четверг.

С 17 января массовое тестирование персонала будет проходить и в чешских компаниях два раза в неделю в течение не менее двух недель.

При посещении в Южной Моравии Валек заявил: «У нас госпитализированы только те пациенты, которые не привиты или имеют тяжелые сопутствующие заболевания. У нас здесь нет никого, у кого была бы третья доза. Поэтому я настоятельно рекомендую всем сделать третью прививку».

Источник: novinky.cz

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коронавирус школы дети Чехия
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