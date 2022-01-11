Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю

«С 17 января в школах будет проходить тестирование учеников и сотрудников. В случае положительного теста на антиген результат будет подтвержден тестом ПЦР», — сказал министр Валек.
Согласно решению правительства, с 3 января все ученики и работники начальных и средних школ проходят тестирование дважды в неделю — в понедельник и четверг.
С 17 января массовое тестирование персонала будет проходить и в чешских компаниях два раза в неделю в течение не менее двух недель.
При посещении в Южной Моравии Валек заявил: «У нас госпитализированы только те пациенты, которые не привиты или имеют тяжелые сопутствующие заболевания. У нас здесь нет никого, у кого была бы третья доза. Поэтому я настоятельно рекомендую всем сделать третью прививку».
Источник: novinky.cz
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