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EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему

EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему

420on.cz 455
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предостерегло от бустерных доз вакцины против коронавируса. Если они повторяются с регулярными интервалами в четыре месяца, они могут ослабить иммунную систему и вызвать усталость у людей. Агентство рекомендовало, чтобы бустерная доза была сезонной зимой, как и при гриппе.
EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему

«Бустерная доза может быть введена один раз, может быть, два раза, но прививку точно не нужно делать регулярно», — сказал руководитель отдела стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.

«Нам нужно подумать о том, как перейти от пандемии к эндемии», — добавил он.

Предупреждение Европейского агентства по лекарственным средствам прозвучало в то время, когда несколько европейских стран рассматривают возможность введения второй бустерной дозы вакцины (четвертой в целом) для своих граждан для защиты от варианта омикрон.

Первой страной, которая ввела вторую бустерную дозу для людей старше 60 лет, стал Израиль. В Британии уже заявили, что одна бустерная доза обеспечит человеку достаточную защиту и нет необходимости делать еще одну прививку.

EMA также подчеркнуло, что лекарства или внутривенные противовирусные препараты, такие как паксловид и ремдесивир, также эффективны против омикрон.

Производители заявили, что работают над вакцинами, специально предназначенными для варианта омикрон, но EMA добавило, что одобрит следующую вакцину не раньше апреля, поскольку процесс одобрения займет не менее трех месяцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия вакцинация прививки
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