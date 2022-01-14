Правительство Чехии объявило новые карантинные меры

Правительство премьер-министра Петра Фиала (ODS) утвердило новые карантинные меры. Со следующей недели в Чехии все ученики и сотрудники школ будут один раз в неделю проходить тестирование на антигены. Сотрудники предприятий и компаний будут делать тесты два раз в неделю или раз в три-пять дней.

«С 17 января мы корректируем систему в школах. Мы переходим на однократное тестирование на антиген», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания кабинета министров. Если тест положительный, последует ПЦР-тест.

Другие карантинные меры касаются персонала чешских компаний. С 17 января они должны будут делать антигенные тесты два раза в неделю или раз в три-пять дней.

Новые меры приняты в связи с распространением нового варианта коронавируса — омикрон, который очень заразен. «Мы должны считаться с тем, что число новых зараженных будет увеличиваться», — сказал Валек в пятницу.

Перед пресс-конференцией министр образования Петр Газдик заявил в Твиттере, что предложит увеличить количество дней отпуска для сотрудников школ. Это должно позволить директорам гибко реагировать на текущую эпидемическую ситуацию.

«Учитывая нарастающую волну омикрона, внесу на ближайшее заседание правительства законодательное предложение по увеличению количества дней директорского отпуска (ředitelské volno) в период пандемии», — сказал он.

В марте или апреле министр здравоохранения Властимил Валек планирует представить систему регулярных прививок от коронавируса, аналогичную ежегодной вакцинации против гриппа. Он подчеркнул важность вакцинации. «Это защита от серьезного течения болезни», — добавил он.

Что касается обязательной вакцинации, министр пообещал изменить постановление Минздрава, которое с марта вводит обязательные прививки для людей старше 60 лет и работников отдельных профессий. Это предложение будет рассмотрено в начале февраля.

Источник: novinky.cz