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Карантинные меры: что изменилось с 17 января?

Карантинные меры: что изменилось с 17 января?

420on.cz 626
​На этой неделе в Минздраве ожидают стремительного роста числа зараженных коронавирусом из-за варианта омикрон. После заседания правительства 14 января были уточнены некоторые изменения в противоэпидемических мерах. Какие именно изменения произошли, читайте в этой статье.
Фото: pixabay
Карантинные меры: что изменилось с 17 января?

Обязательное тестирование сотрудников компаний

С понедельника все работники чешских компаний должны будут дважды в неделю проходить самотестирование на антигены. Если результат теста положительный, сотрудник будет помещен на пятидневный карантин — ПЦР-тест ему проходить не нужно. Если работник решит завершить карантин ранее по собственному желанию, он может пройти ПЦР-тест и после получения отрицательного результата карантин будет прекращен. Компании будут сообщать о положительных результатах тестов сотрудников через сайт Института медицинской информации и статистики (ÚZIS).

С понедельника, 17 января, непривитые медицинские работники и социальные работники будут проходить тестирование один раз в неделю с помощью профессионального теста на антиген или два раза в неделю с помощью самотестирования, как и другие сотрудники.

Тестирование в школах раз в неделю

С понедельника, 17 января, школы будут тестировать учеников и сотрудников только один раз в неделю по понедельникам. С 3 января после рождественских каникул тестирование проводилось дважды — по понедельникам и четвергам. Положительный результат теста на антиген должен быть подтвержден более точным тестом ПЦР. Те же правила применяются к лыжным курсам.

Работники детских садов, колледжей или университетов, как и большинство других сотрудников, будут проходить тестирование два раза в неделю. Обязательное тестирование не распространяется на студентов вузов в период экзаменов.

Рабочий карантин

По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), рабочий карантин, во время которого люди могут выходить на работу с положительным тестом на коронавирус, распространяется только на медицинских работников и социальных работников. Условия трудового карантина будут определяться региональными санитарно-эпидемиологическими станциями. Такой режим будет действовать только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы не ставить под угрозу уход за пациентом или клиентом. По словам министра Валека, это должны быть исключительные ситуации.

Пять тестов ПЦР бесплатно в месяц

С понедельника, 17 января, люди с двумя прививками смогут делать пять ПЦР-тестов на коронавирус в течение календарного месяца за счет медицинской страховки. До сих пор они имели право только на два теста в месяц. Невакцинированные люди старше 18 лет больше не имеют права на возмещение расходов на ПЦР-тесты в рамках государственного медицинского страхования. Для них стоимость ПЦР-теста составит около 800 крон в месяц.  Пять бесплатных тестов в месяц можно делать детям и людям, которые не могут быть привиты по состоянию здоровья, а также тем, кто сделал только одну прививку.

Общественный транспорт в Праге не будет открывать передние двери

Из-за эпидемии covid-19 трамваи и автобусы общественного транспорта в Праге с 17 января вновь перестанут открывать передние двери для входа и выхода пассажиров. Люди также не смогут пользоваться передними рядами сидений. Меры были введены пражской транспортной компанией и организацией ROPID, отвечающей за интегрированный транспорт в Праге, в связи с распространением более заразного варианта коронавируса омикрон. Аналогичные меры применялись в пражском общественном транспорте во время предыдущих волн эпидемии Covid-19 в 2021 и 2020 годах.

Источник: seznamzpravy.cz

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